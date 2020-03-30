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رياضة

خلال 48 ساعة.. اتحاد الكارتيه يطالب 10 محافظات بصرف مكافآت المدربين المتضررين بسبب كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:23 ص
الدكتور محمد الدهراوي
الدكتور محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه
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محمد صبري عبد الرحيم
أجرى الدكتور محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد العربي، مجموعة اتصالات مع رؤساء مجالس إدارات عشرة فروع للاتحاد بالمحافظات، لاتخاذ قرارات سريعة لحل أزمة المدربين المالية بسبب كورونا.  

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وأوضح «الدهراوي» في بيان له اليوم، أنه بعد الاتصال بأعضاء مجلس الإدارة تم أخذ المقترحات للوصول لحل الأزمة المالية التي يتعرض لها المدربين الحاليين بسبب توقف الأنشطة الرياضية بسبب كورونا، وما تمر به البلاد والوصول إلى حل يتواءم مع جميع الأطراف لمواجهة هذه الأزمة في المواقف التى لا توجد لها أي لوائح منظمة لهذا الأمر الطارئ .

وأضاف أنه تم الاتصال المباشر برؤساء فروع القنال (بورسعيد- الإسماعيلية - السويس) لحثهم على صرف مكافآت المدربين خلال 48 ساعة ، نظرًا لشكاوى بعض المدربين، وتم توجيه أيضًا فروع الاسكندرية  لإعادة صرف مكافآت اللاعبين والمدربين طبقًا للائحة الاتحاد الجديدة والمعتمدة من الجمعية العمومية وذلك على وجه السرعة خلال هذا الأسبوع، مع متابعة كلا من فروع القاهرة والجيزة والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية، ووعدوا بالصرف خلال 48 ساعة .

ووجه رئيس الاتحاد الإدارة المالية بالاتحاد بصرف جميع مطالبات الحكام خلال 48 ساعة وأيضًا صرف مطالبات المختبرين وتم التوقيع على تحويلات مدربين المنتخبات وتمت مخاطبة وزير الشباب والرياضة على الموافقة منح سُلف للمدربين بمعرفة الفروع والاتحاد.

وطالب رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه أيضًا جميع الفروع بحصر جميع الطلبات ليتم حلها خلال أسبوع، منوهًا بأنه جار حصر مدربين الاتحاد الذين تأذوا من الفترة الحالية وموجود بالاتحاد مندوب من موظفين الاتحاد لتلقي طلبات المدربين المستحقة للدعم .

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