تكثيف الإجراءات الوقائية وتطهير المواقف والمنشآت الحكومية بالسويس





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتكثيف خطة تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والشوارع الرئيسية.





وكانت الحملة كانت قد بدأت بقيادة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس تعقيم وتطهير منطقة المثلث وشارع الجيش مشيرا الى ان المحافظ يتابع الحملة بشكل مستمر.





واستكمل النائب السكرتير العام المساعد الجولة لمتابعة أعمال التطهير لجميع المواقف الميكروباص للخطوط الداخلية بحي الاربعين وحي السويس والأحياء . كذلك تم تعقيم سيارات ومعدات النظافة بحي الأربعين .





وأشار النائب الي ان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قد اعتمد مبلغ مليون جنيه لدعم المنظومة الصحية لتفي باحتياجاتها في مواجهة الفيروس .





وأشار الدكتور عبد الله رمضان الي ان هناك إجراءات كثيرة تم اتخاذها لمواجهة الفيروس منها وقف الأسواق العشوائية ومنع التجمعات وإغلاق والكافتيريات ومنع التجمعات علي الشواطئ ومنع الانتظار علي الكورنيش من خلال إدارة المرور للحفاظ علي صحة المواطنين وتستمر محافظة السويس خالية من فيروس كورونا .





رافق الدكتور نائب المحافظ اللواء عبد العظيم محمد مدير عام المواقف والعميد ايهاب سراج رئيس حي الأربعين والعميد محمد نبيل مدير الحماية المدنية وعدد من الضباط والأفراد بإدارة الحماية المدنية ورجال المواقف ومسئولي حي الأربعين.



