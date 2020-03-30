كورونا يستنزف العالم اقتصاديًا.. الخسائر تجاوزت الـ 4 تريليونات دولار.. فيديو

قال الدكتور فخري الفقي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقاً، إن الآثار السلبية التي تتعلق بانتشار فيروس كورونا عالميًا وإقليميًا تتسبب في خسائر فادحة كما أن هذا الوباء وضح هشاشة المنظومة الصحية العالمية .





وأضاف فخري الفقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناة دى ام سى ، أن الخسائر تجاوزت 4 تريليونات دولار على مستوى العالم وهذا يشكل 20 % من إنتاج العالم أجمع في السنة.





وأوضح فخرى الفقي، أن إنتاج العالم من السلع في السنة يتجاوز 90 تريليون دولار وتقدر هذه النسبة بـ 5 خسائر على مستوى العالم.





وتابع فخرى الفقي، أن محور الاقتصاد العالمي هو حركة البشر ولكن هذا الوباء منع حركة البشر وبالتالي هذا ما يسبب أزمة.





واستكمل فخري الفقي، أن ما تم ضخه من سيولة على مستوى العالم بسبب الخسائر يتسبب في أزمة اقتصادية كبيرة.