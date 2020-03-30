AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

خلال فترة العزل الصحي.. 12 حيلة لإنقاص وزنك بأقل مجهود

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:30 ص
انقاص الوزن
انقاص الوزن
Advertisements
لمياء الياسين
أثناء فترة الحجر الصحى يقع الكثيرون فى خطأ كبير وهو الإفراط فى تناول الأطعمة الدسمة، والابتعاد عن تناول الأطعمة الصحية لكن فى المقابل إذا كنت تريدين التخلص من وزنك الزائد وفى الوقت نفسه رفع مناعتك إليك نظام غذائى مثالى لا تترددى فى تجربته يقدمه موقع بولد سكاى الهندي:

 -عليك تناول الحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم.
   
-اختارى الأطعمة الخالية من الدهون مثل صدور الدجاج.
 
-  أكثرى من تناول  الأطعمة البحرية لأنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.
 
-  حافظى على التحقق من السعرات الحرارية الخاصة بك كل يوم.

-    تخطي القلي وخبز أو تحميص الأطعمة الخاصة بك.
 
 -  استبدلى المشروبات السكرية بعصائر الفاكهة.
 
-   حاول تناول الأطعمة المطبوخة في المنزل بدلًا من الطلب من الخارج.
 
-  احصل على قسط وفير من الراحة. 
 
 - حافظى على نشاطك من خلال القيام بأنشطتك المفضلة في المنزل.
  
-تجنبى الأكل  الأكل العاطفي عندما تكونين حزينًة أو وحيدة.

- لا تتخطي وجبة الإفطار أبدًا.

 -  لا تنسى أن تضيفى السلطة إلى كل وجبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للحامل .. احذري بعض الأطعمة لهذه الأسباب

في فترة الحجر المنزلي .. تخلصي من سمنة أطفالك بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

استشاري بـ حميات إمبابة يوضح كيفية التعامل مع حالات كورونا.. فيديو

اخرسي.. تعليق ناري من شمس الكويتية: لن أكون نعجة في قطيع المسترجلات

كالعادة.. ترامب يشتبك مع مراسلة أمريكية ويهددها على الهواء.. فيديو

مشهد يسحر لب العاشقين.. ضاحي خلفان ينشر صورة لـ برج خليفة أثناء العاصفة

مهاجم الأهلي يكشف حقيقة توقيعه لنادي الزمالك.. فيديو

بعد ساعات قليلة.. بدء صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدره التريند.. طريقة تحضير بسكويت الـ 10 دقائق

الكوب السحري لتقوية المناعة

الكافيه في البيت.. طريقة عمل الموكا الساخنة