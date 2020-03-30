خلال فترة العزل الصحي.. 12 حيلة لإنقاص وزنك بأقل مجهود



أثناء فترة الحجر الصحى يقع الكثيرون فى خطأ كبير وهو الإفراط فى تناول الأطعمة الدسمة، والابتعاد عن تناول الأطعمة الصحية لكن فى المقابل إذا كنت تريدين التخلص من وزنك الزائد وفى الوقت نفسه رفع مناعتك إليك نظام غذائى مثالى لا تترددى فى تجربته يقدمه موقع بولد سكاى الهندي:





-عليك تناول الحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم.





-اختارى الأطعمة الخالية من الدهون مثل صدور الدجاج.





- أكثرى من تناول الأطعمة البحرية لأنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.





- حافظى على التحقق من السعرات الحرارية الخاصة بك كل يوم.





- تخطي القلي وخبز أو تحميص الأطعمة الخاصة بك.

- استبدلى المشروبات السكرية بعصائر الفاكهة.

- حاول تناول الأطعمة المطبوخة في المنزل بدلًا من الطلب من الخارج.





- احصل على قسط وفير من الراحة.







- حافظى على نشاطك من خلال القيام بأنشطتك المفضلة في المنزل.





-تجنبى الأكل الأكل العاطفي عندما تكونين حزينًة أو وحيدة.







- لا تتخطي وجبة الإفطار أبدًا.





- لا تنسى أن تضيفى السلطة إلى كل وجبة.