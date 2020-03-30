عمرو جمال يكشف كواليس إصابته بـ الصليبي.. فيديو

كشف عمرو جمال، مهاجم طلاپع الجيش، كواليس إصابته بالرباط الصليبي مع الأهلي في ولاية الإسباني جاريدو.





وقال "جمال" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "شوقي غريب مدرب المنتخب الأول وقتها طلب من جاريدو عدم إشراكي أمام الأسيوطي لارتباط المنتخب بمباراة مهمة لكن جاريدو بعدما أبلغني باستبعادي من المشاركة قرر الدفع بي في المباراة وتعرضت للإصابة".



وواصل: "الإصابة لم تؤثر في مستواي بدليل أنني سجلت في جميع المباريات التي شاركت فيها لكن الحكم علي كان غريبا حيث كان الجمهور ينتظر مني التسجيل رغم أنني أشارك بعد غياب 7 مباريات مثلا، لأن الأهلي تعاقد مع جون انطوي وايفونا بجانب وجود عماد متعب فطبيعي أن يكون ترتيبي الأخير بينهم لأني عائد من إصابة".



وأتم تصريحاته: "إيقونا أكثر لاعب حصل على فرصة في الأهلي".



