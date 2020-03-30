AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نهضة مصر تشارك بهية في مبادرة 21 يوماً.. تفاصيل

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:43 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى

في إطار سعيها الدائم للمشاركة في دعم المبادرات الإنسانية التي تخفف المعاناة عن المرضى والمصابين من أسرنا وتساهم في تنمية المجتمع صحيًا وثقافيًا، قامت نهضة مصر للنشر بالمشاركة في مبادرة 21 يوماً التي قامت بتدشينها مؤسسة بهية للكشف المبكر وعلاج السرطان بالمجان بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة .

تسعى هذه المبادرة من خلال التبرعات المادية لخفض مدة انتظار المرضى من النساء من 45 يوما إلى 21 يوما حيث إن طول مدة الانتظار تؤثر بالسلب على الحالة الصحية والنفسية لمحاربات السرطان.

تعقيبًا على هذه المشاركة أعربت رئيس مجلس إدارة نهضة مصر داليا إبراهيم عن سعادتها بالمشاركة في واحدة من أهم المبادرات الإنسانية في عام 2020 التي تعنى بصحة المرأة التي تعد ركنًا أساسيًا من أركان المجتمع.

وأضافت داليا ابراهيم: "قوائم الأنتظار حتى الآن تصل إلى حوالي  5300 حالة لذلك فسوف تستفيد من هذه المبادرة أكثر من 5 آلاف أم وسيدة مصرية مما يبعث رسالة دعم قوية تحمل الأمل لعشرات الأسر المصرية من أسر السيدات الموجودات على قوائم الإنتظار كما أن من شأنها تشجيع باقي المؤسسات وأفراد المجتمع على دعم الأمهات للحصول على الكشف المبكر. "

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها نهضة مصر للنشر بالتعاون مع مؤسسة بهية فقد قامت الشركة العام الماضى بانشاء وتجهيز غرفة فى وحدة الماموجرام بالمستشفى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معا ضد السرطان.. مبادرة جديدة للاكتشاف المبكر في سيناء

مايا مرسى تطلق مبادرة سيدات مصر وتؤكد: هدفها تخفيض قوائم الانتظار بمستشفى بهية.. وعضوات القومى للمرأة: الرئيس أكبر داعم للمرأة ونطالب بتجسيد صعاب مريضة السرطان فى الدراما

هشام سليمان: قررت عدم تقديم مشاهد خارجة بعد بلوغ ابنتي العاشرة من عمرها .. فيديو

لجنة المرأة ذات الإعاقة تزور مستشفى بهية اليوم

لجنة المرأة ذات الإعاقة بـ القومي للمرأة تزور مستشفى بهية غدا

أورنچ مصر تشارك مؤسسة بهية في مبادرة 21 يوما بمناسبة عيد الأم

ترشيحاتنا

علي معلول ممنوع من العودة إلى تونس | تفاصيل

الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 609 حالات وتسجيل 40 وفاة

رد ناري من مدرب حراس مرمى منتخب مصر على اتهامات الحضري

كورونا ينتهي في هذا الوقت.. الأزهر: اعملوا بهذه الآية القرآنية ليزول البلاء

الكوب السحري لتقوية المناعة

انتحار وزير مالية ألماني تحت قطار سريع.. وكورونا يقترب من ملكة بريطانيا

AdvertisementS

بتعرض لقطات قديمة .. مشادة كلامية عنيفة بين وزير النقل ووائل الإبراشي على الهواء.. فيديو

مطربة مصرية شهيرة تعلن إصابتها بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

فى حالة حرجة.. فنانة شهيرة لا تستجيب للعلاج ضد فيروس كورونا.. تفاصيل

تراجع أسعار البنزين في مصر الأسبوع القادم.. محافظ البنك المركزي يكشف

صرف مكافأة امتحانات النقل للمعلمين قبل أول مايو مراعاة لأزمة كورونا

الصحة: تسجيل 33 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و 4 وفيات

ننشر جداول امتحانات مايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بعد اعتمادها من وزير التعليم

شرف ليك تعدي من أمام بابه.. رد قاسي من نجم الزمالك على تصريحات عصام الحضري

الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 609 حالات وتسجيل 40 وفاة

طارق عامر يكشف لـ أحمد موسى لماذا تم وضع حد يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك

وسط اتهامات الصين وأمريكا.. أول تعليق من روسيا على أصل فيروس كورونا

مناشدة عاجلة من البنك المركزي لأصحاب البطاقات الائتمانية والفيزا كارد ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكوب السحري لتقوية المناعة

الكافيه في البيت.. طريقة عمل الموكا الساخنة

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل؟