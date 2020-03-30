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أخبار البلد

مبادرتان جديدتان لتوفير وظائف من المنزل.. تفاصيل

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:14 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

في إطار الدور المنشود لتكاتف جميع مؤسسات الدولة بعضها البعض لمواجهة وباء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، أعلن فرصنا موقع التوظيف الرائد في السوق المصرية أنه تماشيا مع السياسة التي تتبعها الدولة المصرية في هذا الصدد فقد قام الموقع بمنح جميع الشركات باقة مجانية تمامًا لمدة شهر لتتمكن الشركات من الإعلان عن الوظائف المتاحة لديها والتواصل مع الباحثين عن عمل، بالإضافة الى قيام فريق العمل بفرصنا بتطوير و إطلاق فلتر جديد للوظائف التي تتم من المنزل بحيث يعمل أصحابها بطريقة أكثر آمنا وتوفر لهم مصدر دخل، ويشجع الشركات التي لديها مثل هذه الفرص على الإعلان عنها الآن على الموقع.


ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الكثير من المؤسسات والشركات إلى تخفيض قوة العمل لديها لمنع التقارب الجسدي بين الموظفين كصورة من صور الحد من انتشار الفيروس، وأكدت الشركة أنه يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل عن هذه المبادرات التي تعد الأولى من نوعها في السوق المصرية من خلال التواصل المباشر مع الشركة او من خلال رقم الاتصال 19916.

 

وتعقيبا على هاتين المبادرتين، أكد أمير شريف، المدير التنفيذى لشركة البشر سوفت مالكة موقع وظف و فرصنا أنه منذ اليوم الأول لانطلاق أعمال فرصنا في مصر ونحن نعتبر الموقع وفريق عمله جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن ويجب على الجميع التضافر لمواجهة الأزمة التي تمر بها الدولة المصرية، مشيرا أن شغلنا الشاغل في الوقت الحالي عدم تحميل الشركات أعباء مالية اضافية لذلك أطلقنا هذه المبادرة التي تساعد أصحاب الأعمال وايضا الباحثين عن العمل او المتضررين من جراء أزمة انتشار فيروس كورونا.

 

أضاف شريف، أن المبادرة تأتي استكمالا لعدد من المبادرات التي أطلقتها الشركة لصالح الشركات مثل باقة الزيرو للشركات وغيرها، حيث تهدف الشركة إلى أن تصبح همزة الوصل الحقيقية بين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل ويأتي ذلك انعكاسا للدور الذي تقوم به الشركة بهدف توفير مليون وظيفة بنهاية عام 2020.

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