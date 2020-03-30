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قربت أروح العباسية.. نجيب ساويرس يكشف طقوسه في أيام الحظر.. شاهد

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:09 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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محمد حليم قنديل

قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، إن الاقتصاد المصري يجب أن يعود للعمل سريعًا وإلا سنرى دماء اقتصادية.

وأضاف نجيب ساويرس خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" الفضائية، أنه لا يمكن إيقاف الاقتصاد بشكل كامل، ويجب إعادة الإنتاج بعد الحظر، موضحًا أن من يريد الشراء في البورصة فلينتظر أسبوع آخر.

وعلق المهندس نجيب ساويرس على طقوسه في أيام حظر التجوال وسط أزمة كورونا قائلًا: "قربت أروح العباسية.. ملل رهيب كل شوية بحاول أنزل قدام البيت أقف في الهوا أسوق العربية لأول الشارع وأرجع".

وتابع نجيب ساويرس، قائلًا: "لو قعدنا مع الناس اللي بنحبهم ساعات كتيرة هنزهق منهم برضه"، مشيرًا إلى أنه لا يرتدي كمامة بل يترك مسافة بينه وبين أي ضيف تصل إلى 3 أمتار  وتابع "مابعملش حاجة الولاد محدش بيخرج والعمالة بتشتغل أون لاين من البيت".

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