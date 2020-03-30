عمرو جمال: يول استبعدني بسبب تكشيرة.. وتعلمت الدرس.. فيديو

أكد عمرو جمال لاعب النادي الأهلي، أن مارتن يول مدرب الاهلي السابق استبعده من قائمة الفريق في أكثر من مباراة بسبب "غضبه" لعدم مشاركته بمباراة سموحة.





وقال "الغزال" خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مارتن يول استبعدني بسبب غضبي لعدم مشاركتي أمام سموحة بالدوري"





وأوضح : علمت بعدم مشاركتي رغم انني كنت اقدم اداء جيد، وفي غرفة خلع الملابس كنت غاضب، الأمر الذي لاحظه مارتن يول.





وكشف: كنت أوشكت على ترك الملعب والعودة لمنزلي ولكن متعب نصحني ان ارتدي ملابسي واتجه للملعب، وبالفعل استجبت له"





واكد: لم يشركني يول خلال المباراة رغم قيامي بالاحماء طوال المباراة، وبعد ذلك استبعدني من قائمة الفريق في كل مباراة، الأمر الذي أغضبني خاصة أنني انضممت للمنتخب خلال ذلك الوقت رغم عدم مشاركتي"





واكمل: كنت مصابا بالأنف وطلبت من يول ان اخضع للعملية خاصة وان هناك اكثر من لاعب في نفس مركزي وبالفعل وافق ولم يرفض".





وأضاف: بالفعل خضعت للعملية وعقب عودتي ايفونا تعرض للاصابة هو ومتعب وانطوي اداؤه لم يكن مرضيا، واصبحت قريب من المشاركة، وبالفعل شاركت وقدمت مردودا جيدا".





وافصح : بعد ذلك وصل لي عرض من فريق هولندي، وكنت ارغب في الاحتراف، ولكن يول تمسك بي.





واتم كلماته : تصرف يول معي علمني ان احترم المدير الفني بشكل اكبر من ذلك وان احافظ على ردود أفعالي.



