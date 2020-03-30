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رياضة

مهاجم الأهلي يكشف حقيقة توقيعه لنادي الزمالك.. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:49 ص
عمرو جمال
عمرو جمال
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حسن العمدة
أكد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، أنه لم يوقع للزمالك كما تردد في الفترة الأخيرة، ولم يجتمع مع أي مسؤول بالقلعة البيضاء.

وقال "جمال" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالأهلي تحدث معه بأنه تلقى عروضا من الزمالك وبيراميدز لأنه طلب الرحيل عن بيدفيست الجنوب أفريقي الذي انتقل له من الأهلي معارا.

وواصل أنه كان يسعى للرحيل عن المشاركة في كأس العالم مع المنتخب مشيرا إلى أنه عانى مع مدرب بيدفيست خاصة بعد ما قرر إيقافه واستبعده من المشاركة في المباريات.

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