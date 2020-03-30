حجاج ووجيه يتوليان لجنة الحكام.. وبدء توزيع مستحقاتهم

‏كشف وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، آخر تطورات صرف المستحقات المالية المتأخرة للحكام.





وقال في تصريحات تليفزيونية :"منذ بداية الموسم وأول ما تولينا المهمة تم صرف 4.5 مليون جنيه للحكام كمستحقات مالية عن الموسم الماضي"





وأضاف: "لم يتم صرف أي مستحقات مالية عن الموسم الحالي للحكام بسبب الاستقرار على اللائحة الجديدة والتعديل الذي طرأ عليها، وبالتالي انتهينا منها منذ شهر تقريبا".





وأشار إلى أن: "رحيل جمال الغندور ليس مرتبطا بمشكلة مستحقات الحكام المتأخرة، هو فضل الاعتذار بسبب عدم وضوح الرؤية في الفترة المقبلة ولتوفير راتبه وأعضاء اللجنة لخزينة الاتحاد".





وأوضح: "تأخير صرف مستحقات الحكام أخذ وقتا طويلا بالفعل لعدة عوامل أهمها تضاعف قيمة مكافآت الحكام وزيادة عددهم من أجل الفار وفريق خدماته".





وأتم حديثه :"لم يحدث مطلقا أن قام الحكام بالتهديد بعدم اللعب بسبب عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة".





وأردف قائلا: "بالفعل تم اليوم بداية صرف المستحقات للحكام، لكن ظروف حدود البنك المركزي للسحب والإبداع وراء تعطل صرف المستحقات اليوم، ولكن الإدارة المالية سوف تجد الحل الامثل غدا لحصول الحكام على مستحقاتهم، وفقا للائحة الجديدة التي وضعها المدير التنفيذي بتكليف من اللجنة الخماسية".



