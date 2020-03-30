محمد إيهاب: جميع اللاعبين في الألعاب الفردية مظلومين ماديًا ومعنويًا

قال محمد إيهاب، بطل مصر في رفع الأثقال، إن جميع اللاعبين في الألعاب الفردية مظلومين ماديًا ومعنويًا وخاصة داخل مصر.





وأكد محمد إيهاب خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "جميع اللاعبين في الألعاب الفردية لا تحصل على المردود المناسب سواء من الناحية المادية والمعنوية وذلك يتسبب في خسارة اللاعبين المصريين في البطولات بجميع الألعاب".





وأضاف: "هناك الآلاف من اللاعبين المصريين الذي يشاركون في الألعاب الفردية ولكن لا يصل إلى المراكز الأولى سوى القليل فقط بسبب عدم الحصول على التقدير والمردود المادي والمعنوي".



