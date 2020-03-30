استشاري بـ حميات إمبابة يوضح كيفية التعامل مع حالات كورونا.. فيديو

قال الدكتور فوزى عبد المجيد استشارى بمستشفى حميات امبابة: "إنني أتقدم بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب الإجراءات التي اتخذها التي من شأنها رفع معنويات الأطباء والتمريض والعاملين بمنظومة الصحة بأكملها".





وأضاف فوزى عبد المجيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياة: أننا في المستشفي نقوم باستقبال كل الأمراض خصوصا أمراض فيروس كورونا كما أننا أي مريض يأتي إلينا لديه ارتفاع في درجات الحرارة وصعوبة في التنفس نقوم باستقباله وعمل الفحوصات الأولية له.





وأوضح فوزى عبد المجيد، أنه بعد هذه الإجراءات نحدد دخول المريض الي المستشفى أم لا وبعدها نقوم بأخذ المريض المشتبه به ووضعه تحت الاشتباه ونقوم بوضع المساحات الخاصة بهذا المرض ونقوم بارسال جميع الفحوصات الي المعامل المركزية.





وتابع فوزى عبد المجيد، أن المعامل المركزية تقوم بإمدادنا بالنتائج فورا حتى نستطيع تقييم الحالات ان كانت إيجابية أو سلبية.





واستكمل فوزى عبد المجيد ، أن الحالات الايجابية نقوم بارسالها الي العزل حسب ما تقرر وزارة الصحة اما بالنسبة الى الحالات السلبية يتم عودتها إلى منازلهم مرة أخرى.