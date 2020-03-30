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رياضة

محمد سمير: كان زماني كابتن الأهلي الحالي لو لم أطلب الرحيل

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:02 ص
محمد سمير
محمد سمير
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حسن العمدة
قال محمد سمير، مدافع وقائد نادي المقاولون العرب الحالي ونجم الأهلي السابق، إنه كان يتمنى الاستمرار في صفوف النادي الأهلي حتى الوقت الجاري

وأكد محمد سمير خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لو كنت كملت في النادي الأهلي ولم أطلب الرحيل عن الأهلي، قبل أحداث بورسعيد، كان زماني كابتن الأهلي حاليًا".

وتابع: "أنا كنت صغيرا في السن وطلبت الرحيل من الكابتن مانويل جوزيه، لمدة 6 شهور من أجل اكتساب الخبرات والعودة من جديد إلى صفوف الأهلي".

وأضاف: "الأحداث اللي حصلت في بورسعيد، عرقلت عودتي من جديد إلى صفوف النادي الأهلي، ولكن أتمنى العودة من جديد وارتداء شارة القيادة".
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