"اِعرف تقبض منين".. 19 مدرسة لصرف المعاشات في الغربية لمواجهة كورونا

اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه تم اتخاذ حزمة جديدة من التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، حيث خصصت المحافظة مقرات جديدة لمكاتب البريد في 19 مدرسة في جميع مراكز المحافظة تيسيرا علي أصحاب المعاشات ومواجهة الزحام. مؤكدًا علي توفير وسائل الحماية الطبية اللازمة للعاملين القائمين بصرف المعاشات من قفازات وأقنعة طبية الي جانب عمليات التطهير بشكل مكثف.





وناشد محافظ الغربية أصحاب المعاشات بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة في مجابهة وباء كورونا حرصا علي سلامتهم ، موضحا أنه تم إعتماد آلية جديدة لصرف معاشات شهر ابريل المقبل على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل.





وأوضح المحافظ أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل سيقومون بصرف معاشاتهم خلال أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة 1 و2 و4 من شهر أبريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافق 5 و6 و7 أبريل. أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل، واعتبارًا من الاحد 12 ابريل يكون الصرف متاحا لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.



