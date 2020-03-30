"اِعرف تقبض منين".. 19 مدرسة لصرف المعاشات في الغربية لمواجهة كورونا

اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه تم اتخاذ حزمة جديدة من التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، حيث خصصت المحافظة مقرات جديدة لمكاتب البريد في 19 مدرسة في جميع مراكز المحافظة تيسيرا علي أصحاب المعاشات ومواجهة الزحام. مؤكدًا علي توفير وسائل الحماية الطبية اللازمة للعاملين القائمين بصرف المعاشات من قفازات وأقنعة طبية الي جانب عمليات التطهير بشكل مكثف.
وناشد محافظ الغربية أصحاب المعاشات بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة في مجابهة وباء كورونا حرصا علي سلامتهم ، موضحا أنه تم إعتماد آلية جديدة لصرف معاشات شهر ابريل المقبل على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل.
وأوضح المحافظ أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل سيقومون بصرف معاشاتهم خلال أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة 1 و2 و4 من شهر أبريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافق 5 و6 و7 أبريل. أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل، واعتبارًا من الاحد 12 ابريل يكون الصرف متاحا لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.
وتضم أماكن الصرف الجديدة مدرسة مؤسسة خالد بن الوليد بالعجيزي عن مكتب بريد كفرة العجيزي، مدرسة صناديد الجديدة للغات عن مكتب بريد صناديد ، مدرسة الامام الشافعي الابتدائية بشارع النادي بطنطا عن مكتب بريد شارع النادي، مدرسة السيدة خديجة الابتدائية بطنطا عن مكتب بريد طنطا فرعي ، مدرسة الشهيد النجار بقحافة عن مكتب بريد قحافة، مدرسة مصطفي حشمت بشارع الانبابي بطنطا عن مكتب بريد ميدان محب ، مدرسة السيد يوسف الابتدائية بالقرشي بطنطا عن مكتب بريد القرشي، مدرسة محمد الخولي الابتدائية بسبرباي عن مكتب بريد سبرباي، مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بصا الحجر عن مكتب بريد صا الحجر ، مدرسة صلاح سالم الابتدائية بسيون عن مكتب بريد بسيون فرعي ، مدرسة الحرية الابتدائية بابيار عن مكتب بريد إبيار ، مدرسة برما بنين الابتدائية ببرما عن مكتب بريد برما ، مدرسة كتامه الابتدائية بكتامه عن مكتب بريد كتامه ، المدرسة المشتركة بقطور خلف مكتب البريد عن مكتب بريد قطور الرئيسي، مدرسة الشهيد احمد ابو ريا الابتدائية ببلتاج عن مكتب بريد بلتاج ، مدرسة مصطفي كامل زفتي الرئيسي عن مكتب بريد زفتي الرئيسي ، مدرسة السنطة المشتركة بالسنطة عن مكتب بريد السنطة فرعي ، مدرسة كفر الزيات الابتدائية بنين بكفر الزيات عن مكتب بريد كفر الزيات فرعي ، مدرسة اربنا العبد الابتدائية بشبرا النمله طنطا عن مكتب بريد شبرا النملة.