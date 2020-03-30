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توك شو

هاني الناظر يوضح كيفية حماية أنفسنا من فيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:19 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
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إبراهيم القادري
قال الدكتور هاني الناظر استشارى الأمراض الجلدية، إن عند العودة من الخارج في ظل هذه الظروف يجب خلع الملابس لغسلها وبعدها نقوم بأخذ حمام عادي بالماء والصابون.

وأضاف هاني الناظر، خلال حواره في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن الماء والصابون كافيين تماما لنظافة الجسم كما أننا عندما نذهب الى جلب المرتب من الصراف الآلي يجب أخذ 3 اشياء معنا وهم الماسك والجوانتي وزجاجة كحول.

وأوضح هاني الناظر، أن الضرورى ان يقوم سائق الاتوبيس والتاكسي بارتداء الماسك والجوانتي للحفاظ عليه من انتقال العدوى.

وتابع هاني الناظر، أن المشروبات الساخنة مثل الجنزبيل والقرفة والكاكاو والشاي والينسون مهمين جدا لانهم يساعدون على تنشيط الدورة الدموية ويعطي الفيتامينات.

واستكمل هاني الناظر، أن جميع الادوية التي اثير حولها الجدل انها تعالج فيروس كورونا جميعها تجرى عليها تجارب وليس هناك الى الان علاج لفيروس كورونا.
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