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رمضان عزام: أحذر من التهويل والتهوين في أزمة كورونا.. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:19 ص
صدى البلد
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عادل نصار
 قال المستشار رمضان عزام، الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي، إنه على الشعب المصري البقاء في المنزل وعدم النزول إلى الشوارع، مضيفا أنه على المواطنين اتباع التعليمات التي تصدرها القيادة السياسية والحكومة للقضاء على فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عزام، خلال لقاءه عبر القناة الأولي، أن الحكومة اتخذت حزمة كبيرة من الإجراءات الوقائية، والمواطن شريك أساسى فى نجاح هذه الخطوات، وذلك من خلال تنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية والالتزام بهذه التعليمات جملة وتفصيلا.


وحذر المحلل، من التهوين من الأمر أو التهويل، على أن يكون هناك حذر قدر المستطاع فى التعامل مع الأمر، محذرا من الأماكن التى تشهد تجمعات، وذلك لأنها تمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين ولابد من إعادة النظر فى هذا الأمر، سواء الأسواق أو جميع أماكن التجمعات بشكل عام، لضمان نجاح الجهود المبذولة التصدي لهذا الوباء العالمى.

 

وقدم المستشار رمضان عزام، الشكر والامتنان لجميع الفرق الطبية بجميع المستشفيات على ما يبذلون من جهد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 


  
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