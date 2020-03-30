رمضان عزام: أحذر من التهويل والتهوين في أزمة كورونا.. فيديو

وأضاف عزام، خلال لقاءه عبر القناة الأولي، أن الحكومة اتخذت حزمة كبيرة من الإجراءات الوقائية، والمواطن شريك أساسى فى نجاح هذه الخطوات، وذلك من خلال تنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية والالتزام بهذه التعليمات جملة وتفصيلا.





وحذر المحلل، من التهوين من الأمر أو التهويل، على أن يكون هناك حذر قدر المستطاع فى التعامل مع الأمر، محذرا من الأماكن التى تشهد تجمعات، وذلك لأنها تمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين ولابد من إعادة النظر فى هذا الأمر، سواء الأسواق أو جميع أماكن التجمعات بشكل عام، لضمان نجاح الجهود المبذولة التصدي لهذا الوباء العالمى.

وقدم المستشار رمضان عزام، الشكر والامتنان لجميع الفرق الطبية بجميع المستشفيات على ما يبذلون من جهد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.