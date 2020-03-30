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فن

مي كساب في لايف مع جمهورها.. الخميس المقبل

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:51 ص
مي كساب
مي كساب
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آيه عاطف
أعلنت الفنانة مي كساب، عن ظهورها في لايف مع جمهورها عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب" وذلك من أجل التواصل معهم في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.

قالت مي كساب، من خلال حسابها الرسمي على "الأنستجرام": "هأستناكم إكتبولي الأغاني اللي تحبو تسمعوها مني لايف في كومنت ولينك القناه فوق في البايو معادنا الخميس الجاي إن شاء الله ١٠ مساءً #خليك_في_البيت #مي_كساب #حفلة #لايف#يوتيوب".

يذكر أن طرحت مي كساب مؤخرا أغنية بعنوان "هي ماما فين"، بينما كانت اخر البوماتها الغنائية البوم "انا لسة هنا" والذي ضم العديد من الاغاني المتنوعة.

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