AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

4 أشياء احرص عليها في سيارتك

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:41 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار

في بعض الأحيان نتعرض  أثناء القيادة لبعض الحوادث سواء كنت أنت المصاب أو من يرافقك وجميعها تكون مواقف مفاجئة، لذلك يجب أن تكون داخل السيارة إسعافات أولية وبعض الأشياء الأخرى لمواجهة الطوارئ.

  

1- من الضروري وجود حقيبة للإسعاف الأولية وتحتوي على قفازات طبية ، ضمادات لاصقة ، شاش معقم وبعض الأشياء الاخري التي تساعدك على وقف أي نزيف ينتج من وقوع حادث على العلم أنه لا يغني ذلك عن استدعاء الطبيب والاتصال بالإسعاف إذا كانت الحالة خطيرة.

 

2- ضرورة وجود خرائط تفصيلية مثل أطلس حتى تستطيع من خلال تحديد موقع واتباع أي طريق في حال ضياعك في أحد المناطق .

 

3- من الضروري وجود مطفأة حريق حتى يمكنك السيطرة على أي احتراق في السيارة أو على الطريق وهذا تعتبر من متطلبات الأمان في السيارة.

 

4-ضرورة وجود شاحن لهاتفك حتى تتمكن من الاتصال بأي شخص قريب يذهب لك عندما تضل الطريق .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المفاتيح والإكسسوارات والموبايل.. 10 أشياء عليك تعقيمها لمنع إصابتك بـ كورونا

6 طرق ضرورية لتعقيم سيارتك وحمايتها من فيروس كورونا

تعرف على أسباب خروج الماء من عادم سيارتك

تعرف على الفرق بين بنزين 92 وبنزين 95.. وأيهما أفضل لسيارتك

4 طرق للتخلص من الروائح الكريهة داخل السيارة

أخطاء تضر بسيارتك تفعلها عند القيادة دون أن تشعر

ترشيحاتنا

طلب عاجل من نجلة طبيب بورسعيد المتوفي بـ فيروس كورونا.. ماذا قالت؟

صدمة لعشاق الهضبة.. حظر إذاعة حفل لـ عمرو دياب علي يوتيوب

مطربة مصرية شهيرة تعلن إصابتها بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

شخص هندي نقل له العدوى.. كواليس وفاة أول طبيب في مصر بـ فيروس كورونا

هاني الناظر يوجه رسالة سارة للمصريين

كالعادة.. ترامب يشتبك مع مراسلة أمريكية ويهددها على الهواء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدره التريند.. طريقة تحضير بسكويت الـ 10 دقائق

الكوب السحري لتقوية المناعة

الكافيه في البيت.. طريقة عمل الموكا الساخنة