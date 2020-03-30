4 أشياء احرص عليها في سيارتك

في بعض الأحيان نتعرض أثناء القيادة لبعض الحوادث سواء كنت أنت المصاب أو من يرافقك وجميعها تكون مواقف مفاجئة، لذلك يجب أن تكون داخل السيارة إسعافات أولية وبعض الأشياء الأخرى لمواجهة الطوارئ.

1- من الضروري وجود حقيبة للإسعاف الأولية وتحتوي على قفازات طبية ، ضمادات لاصقة ، شاش معقم وبعض الأشياء الاخري التي تساعدك على وقف أي نزيف ينتج من وقوع حادث على العلم أنه لا يغني ذلك عن استدعاء الطبيب والاتصال بالإسعاف إذا كانت الحالة خطيرة.

2- ضرورة وجود خرائط تفصيلية مثل أطلس حتى تستطيع من خلال تحديد موقع واتباع أي طريق في حال ضياعك في أحد المناطق .

3- من الضروري وجود مطفأة حريق حتى يمكنك السيطرة على أي احتراق في السيارة أو على الطريق وهذا تعتبر من متطلبات الأمان في السيارة.

4-ضرورة وجود شاحن لهاتفك حتى تتمكن من الاتصال بأي شخص قريب يذهب لك عندما تضل الطريق .