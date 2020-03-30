إعادة عرض حكاية بنات موسى من مسلسل إلا أنا

يعاد عرض حكاية "بنات موسى" من مسلسل "إلا انا" بدءً من اليوم وحتى يوم الأربعاء على قناة Dmc & Dmc dram، على شكل حلقات مجمعة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الحكاية.

وكانت حلقات الحكاية ومنذ بدايتها عبر مجموعة قنوات الـ dmc قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي حيث توالت التعليقات وكتابات الجمهور عن الحكاية وما تطرحه من قضية مهمة مازالت تحدث حتى يومنا هذا.





مسلسل "إلا انا" من إنتاج شركتي سينرجي وأروما ستوديوز ويلعب بطولة هذه الحكاية كل من النجوم وفاء عامر وصبري فواز وكمال ابو رية ومحمد عز والفنانة القديرة نادية رشاد والفنانة صفاء جلال والفنانين الشباب ديانا هاشم وهاجر عفيفى وشاهيستا سعد ومجدي السباعى ومصطفى عبد السلام وفتحي سالم وهي من تأليف امين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة.