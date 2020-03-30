عمرو جمال: سموحة تسبب في ابتعادي عن تشكيلة الأهلي.. فيديو

قال عمرو جمال لاعب طلائع الجيش والمعار من النادي الأهلي، إن الهولندي مارتن يول المدرب السابق للفريق الأحمر، رفض إشراكه فى المباريات بسبب مباراة سموحة.





وأضاف عمرو جمال، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة «صدي البلد»، إن مارتن يول مدرب الأهلي السابق استبعده من قائمة الفريق الأحمر في أكثر من مباراة بسبب غضبه لعدم مشاركته بمباراة سموحة، قائلا : "علمت بعدم مشاركتي رغم انني كنت اقدم أداء جيدا، وفي غرفة خلع الملابس كنت غاضبا جدا، الأمر الذي لاحظه مارتن يول، كنت أوشكت على ترك الملعب والعودة لمنزلي ولكن متعب نصحني أن ارتدي ملابسي واتجه للملعب، وبالفعل استجبت له".





وأضاف :" مارتن يول لم يشركني خلال المباراة رغم قيامي بالاحماء طوال المباراة، وبعد ذلك استبعدني من قائمة الأهلى في كل مباراة، الامر الذي أغضبني خاصة انني انضممت للمنتخب خلال ذلك الوقت رغم عدم مشاركتي".





وأردف قائلا: "كنت مصابا بالأنف وطلبت من يول أن أخضع للعملية خاصة وأن هناك اكثر من لاعب في نفس مركزي وبالفعل وافق ولم يرفض، وبالفعل خضعت للعملية وعقب عودتي، ايفونا تعرض للاصابة هو ومتعب، وانطوي أداؤه لم يكن مرضيا، وأصبحت قريبا من المشاركة، وبالفعل شاركت وقدمت مردودا جيدا".





وواصل: "تلقيت عرضا من فريق هولندي، وكنت ارغب في الاحتراف، ولكن يول تمسك بي، تصرف يول معي علمني ان احترم المدير الفني بشكل اكبر من ذلك، وأن أحافظ على ردود أفعالي".





وأتم تصريحاته قائلا: "إيفونا أكثر لاعب حصل على فرصة في الأهلي".