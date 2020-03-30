AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمرو جمال: سموحة تسبب في ابتعادي عن تشكيلة الأهلي.. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
Advertisements
حسن العمدة
قال عمرو جمال لاعب طلائع الجيش والمعار من النادي الأهلي، إن الهولندي مارتن يول المدرب السابق للفريق الأحمر، رفض إشراكه فى المباريات بسبب مباراة سموحة.

وأضاف عمرو جمال، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة «صدي البلد»، إن مارتن يول مدرب الأهلي السابق استبعده من قائمة الفريق الأحمر في أكثر من مباراة بسبب غضبه لعدم مشاركته بمباراة سموحة، قائلا : "علمت بعدم مشاركتي رغم انني كنت اقدم أداء جيدا، وفي غرفة خلع الملابس كنت غاضبا جدا، الأمر الذي لاحظه مارتن يول، كنت أوشكت على ترك الملعب والعودة لمنزلي ولكن متعب نصحني أن ارتدي ملابسي واتجه للملعب، وبالفعل استجبت له".

وأضاف :" مارتن يول لم يشركني خلال المباراة رغم قيامي بالاحماء طوال المباراة، وبعد ذلك استبعدني من قائمة الأهلى في كل مباراة، الامر الذي أغضبني خاصة انني انضممت للمنتخب خلال ذلك الوقت رغم عدم مشاركتي".

وأردف قائلا: "كنت مصابا بالأنف وطلبت من يول أن أخضع للعملية خاصة وأن هناك اكثر من لاعب في نفس مركزي وبالفعل وافق ولم يرفض، وبالفعل خضعت للعملية وعقب عودتي، ايفونا تعرض للاصابة هو ومتعب، وانطوي أداؤه لم يكن مرضيا، وأصبحت قريبا من المشاركة، وبالفعل شاركت وقدمت مردودا جيدا".

وواصل: "تلقيت عرضا من فريق هولندي، وكنت ارغب في الاحتراف، ولكن يول تمسك بي، تصرف يول معي علمني ان احترم المدير الفني بشكل اكبر من ذلك، وأن أحافظ على ردود أفعالي".

وأتم تصريحاته قائلا: "إيفونا أكثر لاعب حصل على فرصة في الأهلي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو جمال: رفضت الانتقال للزمالك.. أزارو أفضل مهاجم

ترشيحاتنا

كيف سينجز الطالب مشروعه البحثي المطلوب للتقييم «لو مفيش إنترنت»؟.. وزير التعليم يرد

أسباب الخشوع في الصلاة.. 10 أمور تقربك من الله وتجعلك من المستجاب دعائهم

وزير التعليم: المدارس الخاصة ليست ملزمة برد المصروفات للأهالي

دلال عبد العزيز تنهار من البكاء بسبب جورج سيدهم.. شاهد

الزمالك لمك بعد ما رفضوك فى الأهلي.. محمد صلاح يفتح النار على الحضري

لحظة هروب مصاب بـ فيروس كورونا من مستشفى إيراني.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدره التريند.. طريقة تحضير بسكويت الـ 10 دقائق

الكوب السحري لتقوية المناعة

الكافيه في البيت.. طريقة عمل الموكا الساخنة