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توك شو

طبيبة رفضت مغادرة مستشفى العزل حتى شفاء المرضى.. تعرف عليها.. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:32 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري

قالت الدكتورة رحاب عبد الفتاح، الطبيبة التي رفضت مغادرة مستشفى العزل بعد انتهاء فترة تكليفها، إنها تفاجأت من حديث الكثير من الناس عنها خلال الفترة الأخيرة، قائلة: "أنا مش شايفة إني بعمل حاجة كبيرة".

وأضافت، أثناء مداخلتها الهاتفية على برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "on e"، أن كل الأطباء يقومون بعملهم من أجل خدمة المجتمع، متابعة: "أنا شايفة كل طبيب ويقوم بدوره في مواجهة كورونا بطل".

وأوضحت أنها استكملت عملها بالرغم من انتهاء فترة التكليف الخاص بها، لافتة إلي أن هذا واجبها تجاه المرضى.

وأشارت فى حديثها إلي أن الأطباء لديهم تصميم على عدم الرجوع إلي منازلهم، الا بعد القضاء على فيروس كورونا.

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