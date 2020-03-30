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عضو صحة البرلمان يوضح أهمية قرارات رئيس الجمهورية.. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:36 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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اسراء صبري
قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن منح مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية خطوة إيجابية في ظل إمكانيات الدولة، معقبا: أن الأطباء يستحقون أكثر من ذلك، لكن الدولة تعمل على إرضاء كافة الأطراف".

وأشار أبو العلا، خلال مداخلة الهاتفية على برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، إلى أن البرلمان فى انعقاد دائم بالرغم من عدم نقل ذلك، لافتا إلى أن الاجتماعات تقوم من خلال الفيديو كول أو الاتصالات المباشرة، لافتا إلي أن رئيس اللجنة دائما متواصل مع الوزير.

وأكد أن كل نائب من نواب مجلس الوزراء متواجد بصفة دائمة مع اهل دائرتى للاطلاع على كافة التطورات التى تحدث داخلها، مشيرا إلي أن مجلس النوا يقف عن قرب فى كل المحافظات يعمل علي تلبية احتياجاتهم.

وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن وزارة الصحة تقوم بجهد جبار في مواجهة فيروس كورونا، ولكن على المجتمع المدني أن يقوم بدور في دعم جميع المستشفيات الطبية بالمستلزمات الطبية المختلفة.
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