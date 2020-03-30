عضو صحة البرلمان يوضح أهمية قرارات رئيس الجمهورية.. فيديو

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن منح مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية خطوة إيجابية في ظل إمكانيات الدولة، معقبا: أن الأطباء يستحقون أكثر من ذلك، لكن الدولة تعمل على إرضاء كافة الأطراف".



