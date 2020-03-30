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التهاب في الحلق كشف المستور.. رحلة الحاجة جميلة مع كورونا.. بدأت بعد رجوعها من العمرة وانتهت بانتصارها على الفيروس الجائح

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:01 ص
الاحتفال بشفاء الحاجة
الاحتفال بشفاء الحاجة جميلة
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شاذلى عبد الفتاح
  • جميل تبلغ من العمر 61 عامًا وتقيم فى محافظة أسيوط
  • اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا عقب عودتها من أداء العمرة
  • إجراء الفحوصات الطبية لجميع المقيمين معها وتأكد سلبية نتائجهم 

الشعور بالفرحة هو الإحساس الذي ينتاب دائمًا أي شخص تمر بحياته لحظات سعيدة.. مستشفى أسوان التخصصى كانت "وش السعد" على بعض الحالات التي تم إيداعها بالمستشفى للعزل باعتبارها تمثل الحجر الصحى لاستقبال أى حالات يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد.


"صدى البلد" يلقى الضوء على إحدى الحالات التى تم خروجها أمس بعد تأكيد سلبية نتائج التحاليل المعملية لها لفيروس كورونا وهى السيدة "جميلة. ع. خ"، التى عادت إلى منزلها وأسرتها اليوم.


وتروى "جميلة"، قصتها قائلة إنها تبلغ 61 عامًا، وتقيم فى محافظة أسيوط، وترجع تفاصيل اكتشافها لفيروس كورونا ، عقب عودتها من أداء العمرة، فتم عمل إجراءات الفحص الطبي لها بالمطار، وكانت تشعر بأعراض التهاب شديد فى الحلق. 


وتابعت أن "أعراض التهاب الحلق استمرت فترة، وأنها كانت تظن أن الأمر ليس خطيرا بسبب السفر بالطائرة، واختلاف درجات حرارة الجو والطقس من بلد لبلد". 


وأوضحت أنها بعد أسبوع أخبرتها وزارة الصحة بإيجابية حملها لفيروس كورونا ، وأنهم سينقلونها إلى مستشفى أسوان لتلقي العلاج اللازم.  


وأضافت "جميلة"، أنها استعدت لذلك، وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، ودخلت المستشفى يوم الأحد الماضي.


وأكدت أن الخدمة الطبية داخل الحجر الصحى بمستشفى أسوان التخصصى جيدة، والخدمة تقدم على أعلى مستوى، فطاقم الأطباء والتمريض متميزون جدًا، ويمارسون عملهم بكفاءة عالية.

وأكملت أن لديها 3 أبناء متزوجين، ويقيمون برفقتها فى منزلها، و5 فتيات متزوجات ولكنهن يسكن بعيدًا عنها، وتم إجراء الفحوصات الطبية لجميع المقيمين معها فى المنزل، وتأكد أن نتائجهم سلبية ولا يحملون المرض، موضحة أنهم كانوا على اتصال دائم بها للاطمئنان إلى حالتها الصحية خلال فترة العلاج بالمستشفى. 

وبدأت اليوم بشائر انتصار المصريين على فيروس كورونا المستجد بخروج 5 حالات من مستشفى العزل "الحجر الصحى" بأسوان.


الجدير بالذكر أن مستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان تم تجهيزها لاستقبال حالات العزل، حيث حددتها وزارة الصحة لاستقبال أى حالات لفيروس كورونا المستجد. 


ويوجد بالمستشفى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة 132 سريرًا، إضافةً إلى 9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعى، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملون متخصصون للتعامل مع الحالات، حيث تستقبل المستشفى أى حالة داخل عزل الحجر الصحى.

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