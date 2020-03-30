لحظة هروب مصاب بـ فيروس كورونا من مستشفى إيراني.. شاهد

البقاء في المستشفى أو الحجر الصحي لفترة زمنية تتراوح من أسبوعين حتى إتمام عملية الشفاء وتحول نتائج تحليل الفيروس التاجي كورونا من إيجابي إلى سلبي، من الأمور التي يجد فيها البعض صعوبة كما هو الحال مع المصاب الذي اتخذ قرارًا بإنهاء مسيرة العلاج.





وقرر أحد المصابين بفيروس كورونا، أن يترك كل شئ ويهرب إلى الشارع دون راجعة للحجر الصحي، ورصدته كاميرات المراقبة لحظة تنفيذ خطته، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية.





ولكن عاد الرجل إلى المستشفى بعد أن قطع عليه رجل أمن طريقه وأعاده من حيث خرج، ويظهر في مقطع الفيديو الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المريض وهو يخرج من مستشفى "وسعي" بإيران مهرولًا.





حتى ظهر رجل الأمن وهو يجلسه على الأرض حتى يعيده إلى المستشفى مرة أخرى، وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد نقلوا عن المستشفى حقيقة الهارب، حيث قالت إنه يعاني من مشكلات نفسية بينما أصر قطاع من السوشيال ميديا على إنه مصاب بفيروس كورونا.