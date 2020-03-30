AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لحظة هروب مصاب بـ فيروس كورونا من مستشفى إيراني.. شاهد

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:43 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
البقاء في المستشفى أو الحجر الصحي  لفترة زمنية تتراوح من أسبوعين حتى إتمام عملية الشفاء وتحول نتائج تحليل الفيروس التاجي كورونا من إيجابي إلى سلبي، من الأمور التي يجد فيها البعض صعوبة كما هو الحال مع المصاب الذي اتخذ قرارًا بإنهاء مسيرة العلاج. 

وقرر أحد المصابين بفيروس كورونا، أن يترك كل شئ ويهرب إلى الشارع دون راجعة للحجر الصحي، ورصدته كاميرات المراقبة لحظة تنفيذ خطته، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية. 

ولكن عاد الرجل إلى المستشفى بعد أن قطع عليه رجل أمن طريقه وأعاده من حيث خرج، ويظهر في مقطع الفيديو الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المريض وهو يخرج من مستشفى "وسعي" بإيران مهرولًا.

حتى ظهر رجل الأمن وهو يجلسه على الأرض حتى  يعيده إلى المستشفى مرة أخرى، وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد نقلوا عن المستشفى حقيقة الهارب، حيث قالت إنه يعاني من مشكلات نفسية بينما أصر قطاع من السوشيال ميديا على إنه مصاب بفيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دولة جديدة تعلن عن حالة وفاة من جراء فيروس كورونا

تجنبا لتفشي فيروس كورونا.. الصين تحارب أسرع وسيلة لنقل الفيروس.. تفاصيل

بعد الاشتباه فى حالتين.. حقيقة ظهور بؤرة لفيروس كورونا في المنوفية

وفاة عضو برلمان بفيروس كورونا.. وإصابة مسئول جديد بإيران

تجهيز مستشفى طابا مقراللحجر الصحي لمصابي كورونا علي الحدود

ارجع يا تامر يتصدر مواقع التواصل بعد هروب أردني من الحجر الصحي

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: الزمالك طرد عصام الحضري بعد ما بكى من أجل ارتداء القميص الأبيض

شاهد.. لحظة نقل إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ فيروس كورونا

بعد ساعات قليلة.. بدء صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة.. شاهد

الأسوأ على الإطلاق.. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل السيناريو المقبل للتعامل مع كورونا

هاني الناظر: معظم الوفيات بسبب كورونا كانوا أشخاصًا يعانون من أمراض مزمنة.. فيديو

مقترح جديد لاستكمال الدوري الإنجليزي وموافقة مبدئية من معظم الأندية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدره التريند.. طريقة تحضير بسكويت الـ 10 دقائق

الكوب السحري لتقوية المناعة

الكافيه في البيت.. طريقة عمل الموكا الساخنة