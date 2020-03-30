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فن

في ذكرى رحيله.. حقيقة زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:45 ص
عبد الحليم حافظ -
عبد الحليم حافظ - سعاد حسني
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آيه عاطف
يحل اليوم، الإثنين 30 مارس، ذكرى وفاة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والذي قدم على مدار مشواره الفني العديد من الأعمال الفنية الخالدة حتى يومنا هذا.

وترددت بعد وفاته العديد من الأقاويل التي تفيد زواجه من سيندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، وذلك بسبب قوة علاقتهما وتواجدهما سويا في الكثير من المناسبات والأعمال الفنية.

بينما لم يستطع اي شخص اثبات صحة جوازهما من عدمه، ومازالت مسألة زواجهما محل جدل وإجتهاد بين الجمهور والوسط الفني.

وقالت الفنانة لبلبة في أحد اللقاءات :" انا لا اظن انه كان هناك زواج بينهما .. فقد سألت والدتي التي كانت صديقة مقربه لعبدالحيلم، وأكدت لي أنه كان هنالك ترتيبات للأمر، لكنه لم يحدث زواج بالفعل".
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