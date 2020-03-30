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فن

في ذكرى وفاته.. محطات مأساوية في حياة عبد الحليم حافظ

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:43 ص
عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ
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آيه عاطف
يحل اليوم الأثنين 30 مارس، ذكرى وفاة الفنان عبدالحليم حافظ، والذي مر بالعديد من المحطات المأساوية في حياته، نستعرضها لكم في التقرير التالي: "طاردته قصة زواجه من الفنانة سعاد حسني، التي لم يستطع أحد إثباتها أو نفيها، حيث أكد العديد من الأصدقاء المقربون صحتها بينما نفاها البعض الأخر.

أكد الناقد الفني أشرف غريب، في  تصريحات صحفية بالأدلة والبراهين أن هناك علاقة بينهما بدأت منذ 1959 وانتهت عام 1966 بتلاسن شديد اللهجة بينهما حيث اتهمها العندليب بالكذب ومحاولة النجاح من خلاله مشيرا إلى أن عبد الحليم كان متناقض فى هذا الأمر حيث إنه كان يؤكد على قصة حبه مع سعاد حسنى فى نفس الوقت .

بينما قال الناقد والكاتب محمود معروف: إن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، لم يتزوج أبدًا، لا من سعاد حسني أو غيرها.

وأوضح "معروف" في لقاء خاص مع "صدى البلد" قائلا: إن عبد الحليم حافظ أحب سعاد حسني بالفعل، وكاد أن يتزوجها، لكن شقيقته الحاجة عليا عارضته، ونصحته بأن يتزوج من غيرها لأنها لن تستطيع التفرغ لرعايته في مرضه.

بينما كشفت جنجاه حسني، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، أن شقيقتها كانت متزوجة من العندليب عبد الحليم حافظ، من خلال وثيقة زواج، لكنها لم تستطع اثبات أقوالها بسبب التشكيك في هذة الوثيقة.

كانت وفاة الفنان عبد الحليم، مHساوية حيث توفي صغيرًا في السن بسبب البلهارسيا، وقال العندليب في مذكراته عن السرير الذي رقد به: "لم يكن سريرا عاديا بل كان مجهزا خصيصا ليتناسب مع حالتي".

وتابع :"هو مصنوع بطريقة صممها الأطباء بأنفسهم على أن يكون "مائلا" منخفضا جدا من عند الأقدام، ومرتفعا جدا من عند الرأس، والسر في ذلك أن الأطباء يرفضون أن تتجمع أحماض المعدة في منطقة الشعيرات الدموية التي تسبب النزيف لأن الأحماض تأكل جدران هذه الشعيرات، ما يسبب النزيف".

وأضاف حليم: "أكره هذا السرير والنوم عليه، ولكني مضطر، لا أنام كالعاديين، لكني تقريبا كنت أقضي على هذا السرير ما يعادل نصف عمري ولم أستمتع بسنوات النجاح".
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