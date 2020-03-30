احذر ترك زجاجة المياه في السيارة

أ كد مجموعة من مالكي السيارات خاصة الذين يعيشون في مناطق تشهد درجة حرارة عالية أن ترك زجاجة المياه داخل السيارة قد يؤدي اشتعال النار فيها وحرقها.





والسبب أن أشعة الشمس من الممكن أن تعمل كعدسة فتساعد في تركز الضوء في منطقة معينة من الطاقة قد تكون السبب في إشعال النيران بالمقعد الذي جانبيها.

كما أكد أحد الخبراء في معهد "جيتي" بلوس أنجلوس أن عدسات النظارات والعدسات المجهرية تعمل على توجيع فوتونات ضوئية يجعلها تتمركز في جزء معين وهذا ما يحدث مع زجاجة الماء.





وأوضح أن استعمال هذه الخاصية لتكبير الأشياء يمكنها أن تتسبب في ذوبان وحرق الأشياء أيضا ومن المحتمل أن تشتعل السيارة بالكامل.





كما أن زجاجة المياه بعد تعرضها للشمس لفترة طويلة خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة يمكنها أنه تتحول لقنبلة داخل السيارة.