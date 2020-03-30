أنا كورونا.. ضابط يخدع المسافرين على الطرقات للعودة إلى منازلهم

البقاء في المنزل أو كما يلقبها المصريون "الأنتخة" في الأيام الحالية أصبحت مطلبا عالميا، تنادي به الحكومات وتنادي به وسائل الإعلام لحماية الشعوب من الفيروس التاجي كورونا ووقف نزيف ضحايا كوفيد - 19، ورغم القرارات والإجراءات الحازمة التي تتخذها الحكومات لمنع الناس من التجول في الشوارع، إلا أن هناك فئة تصر على الخروج.





هذا المأزق الذي تعيشه عدد كبير من بلدان العالم وتعنت البعض أمام القرارات، دفع ضابط شرطة في الهند أن يتبع طريقة جديدة للتحذير من وباء الفيروس التاجي، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية.





ارتدى الضابط "راجيش بابو" خوذة مصنوعة على هيئة الفيروس لإخافة الناس عند رؤيتهم لهم في دورية، وتم تصوير راجيش في إحدى دوريات تشيناي، حيث قام بسحب سائقي السيارات وحاول جعلهم يدركون أهمية البقاء في المنزل.





وأخبر"راجيش" صحيفة" آسيان نيوز إنترناشيونال":"نحن نتخذ جميع الخطوات ولكن لا يزال الناس يخرجون إلى الشوارع"، مضيفًا :"الخوذة هي محاولة لفعل شيء مختلف. عندما أرتدي هذا ، تأتي فكرة فيروس التاجي إلى أذهان المسافرين. على وجه الخصوص يتفاعل الأطفال بقوة بعد رؤية هذا ويريدون العودة إلى المنزل".





وقد فرضت الهند حظر على البلاد لمدة 21 يومًا للحد من انتشار فيروس كورونا.



