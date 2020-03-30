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ساحة رأي

الدكتور هاني تمام يكتب: الإخوان .. والأزمات المصرية

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
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للأسف الشديد لا تمر أزمة مصرية إلا ويستغلها الإخوان استغلالًا سيئًا للطعن في الدولة وتشويه مؤسساتها بشتى الطرق والوسائل، والعمل على كسر هيبة الدولة لدى المواطنين وشحن الناس ضد أجهزتها ، وآخر هذه الأزمات هذا الوباء العام.
 
( فيروس كورونا ) ففي الوقت الذي يتحد فيه كل الناس على مستوى العالم للقضاء على هذا الوباء ومنع انتشاره نرى الإخوان للأسف الشديد في قنواتهم لا يتورعون عن تشويه البلد وأجهزتها  بكل الوسائل واستغلال هذا الوباء في هذا الأمر ، حتى وصل بهم الحال إلى الحديث عن أطباء مصر العظام ومعاناتهم في مواجهة فيروس كورونا مع قلة الإمكانيات، وضعف رواتبهم، مع كونهم أكثر الناس عرضة لهذا الوباء، وفي هذا تلميح خبيث لامتناع الأطباء عن مساعدة الناس وبغضهم لبلدهم في هذا الوقت العصيب الذي يحتاجهم الناس فيه. 

والأسوأ من ذلك أن أحد الإخوان قام بنشر فيديو يحث الناس المصابين بفيروس كورونا على العمل الجاد على نقل العدوى لغيرهم ونشرها بين أبناء الشرطة والجيش والنيابة وغيرهم، فأي دين هذا وأي عقل هذا؟ أليس هذا تحريض على القتل العمد الذي يُعد من أكبر الكبائر؟.

ثقوا في الله أولًا في رفع هذا الوباء وحفظ هذا البلد الكريم، ثم ثقوا في الدولة وأجهزتها وأطبائها، فإنهم يقدمون عملًا نبيلًا وجهدًا كبيرًا لا يعلمه إلى الله ففي الوقت الذي نجلس فيه في بيوتنا ، ونمل ونتضايق من هذه الجلسة هم في مواجهة هذا الخطر العظيم، فلهم منا كل الشكر والتقدير.

لا تثقوا فيمن يحاول تشويه هذا البلد الكريم وأهله.. اللهم احفظ بلادنا واصرف عنها البلاء والوباء وعن كل بلاد العالمين.

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