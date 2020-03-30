ليلى عبداللطيف: كورونا لن يتفشى في سوريا ولبنان مثل الدول الأوروبية





وأكدت خلال استضافتها ببرنامج "لازم نحكي" أن الليرة السورية ستتحسن أمام الدولار ، مشيرة الى ان خلال استضافتها ببرنامج "لازم نحكي" أن الليرة السورية ستتحسن أمام الدولار ، مشيرة الى ان 80% من توقعاتها حدثت





وتابعت أنها لا تؤمن بمن يتعاملون مع الجن ولا تؤمن بالأبراج ولا الفنجان وكل ما يماثلهم ، مضيفة :"أنا أؤمن بالحاسة السادسة والإلهام".





وتابعت أن كورونا لن يتفشى في سوريا ولبنان مثل الدول الأوروبية ، وستكون وزارة الصحة في الدولتين لوباء كورونا بالمرصاد وسيكون هناك عدة إصابات ولكن لن يتفشي مثل دول العالم.





يذكر أنه في نهاية شهر ديسمبر من عام 2019، استضافت قناة "إل بي سي " اللبنانية، المتنبئة اللبنانية الشهيرة، ليلى عبداللطيف، للتحدث عن توقعاتها لعام 2020، وأسهبت ليلى عبداللطيف في التوقعات على الصعيدين المحلي اللبناني والعربي والدولي، ولكن من بين التنبؤات التي أوردتها عبداللطيف، قالت: "وباء خطير وقاتل ينتشر عالميًا ويثير الرعب والهلع بين بعض الشعوب".





ويبدو أن الحظ قد حالف المتنبئة اللبنانية الشهيرة وبالفعل بدأ فيروس كورونا في الانتشار ، وبات اليوم يهدد العالم بأسره، ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء. لتعود تلك النبوءة إلى الأذهان مرة أخرى.









وفي إطلالة أخرى للحديث عن هذا الفيروس الذي صدقت في تنبؤه، استضافت قناة "سكوب"، الكويتية، العرافة اللبنانية، وقالت عبداللطيف إن فيروس كورونا ما هو إلا حرب بيولوجية افتعلتها الولايات المتحدة لمحاربة الصين، ولكنه خرج عن سيطرتها. بحسب قولها.





وأكدت المتنبئة أن فيروس كورونا سوف ينتهي خلال شهرين في الدول العربية، فيما قالت إن دولة عربية سوف تنتج لقاحا يمثل علاجا نهائيا لهذا الفيروس.





وقالت عبداللطيف: "طبيب عربي سيلمع نجمه، وسيكرم لاختراعه علاجا نهائيا لفيروس كورونا".