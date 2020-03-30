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رياضة

مورينيو يستبعد محمد صلاح من تشكيل أفضل 11 لاعبا دربهم خلال مسيرته

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:21 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
اختار البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، أفضل 11 لاعبا دربهم خلال مسيرته التدريبية التي بدأت منذ حوالي 20 عاما بالعديد من الفرق.

وقاد البرتغالي أندية بنفيكا و برتو البرتغالي وريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام بإنجلترا.

كما درب البرتغالي الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول خلال فترة تواجده مع تشيلسي لكن الدولي المصري لم يلقي فرصة حقيقة ليشد الرحال إلى إيطاليا في تجربة مع روما وفيورنتينا قبل العودة إلى الدوري الإنجليزي. 

وحسب صحيفة "مترو" الإنجليزية، فإن مورينيو أختار تشكيلة الـ 11 لاعب خلال الفترات التي دربهم فيها كالاتي:

بيتر تشيك "تشيلسي".

خافيير زانيتي "إنتر ميلان"، جون تيري "تشيلسي" -  كارفاليو "تشيلسي" -  ويليام جالاس "تشيلسي".

كلود ماكيليلي "تشيلسي" -  فرانك لامبارد "تشيلسي" - إدين هازارد "تشيلسي".

مسعود أوزيل "ريال مدريد" - ديديه دروجبا "تشيلسي" -  كريستيانو رونالدو "ريال مدريد".

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