AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رغم مرور أيام على بثه.. لايف حفل تامر عاشور تريند 2 على يوتيوب

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:24 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
Advertisements
آيه عاطف
استطاع اللايف الخاص بحفل تامر عاشور، أن يحقق نجاحا كبيرا جدًا على "يوتيوب"، حيث حقق مليون ونص مشاهدة، وبرغم من مرور أيام على بثه إلا أنه ما زال يحتل المرتبة الثانية بـ تريند "يوتيوب".

بينما قدم تامر عاشور، العديد من الأغاني الخاصة به، كان أبرزها "هتعدي" و"خيالي" و"عشت معاك حكايات"، و"بيت كبير"، و"من غير ما احكيلك"، و"آخر مقابلة"، و"تسلم"، و"افترقنا"، و"قولوله سماح"، وغيرها من الأغاني.

يذكر أن تامر عاشور، هو أول من روج لفكرة إقامة حفل بدون جمهور وعرضها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة، وذلك من خلال تدوينة له علي حسابه الخاص بـ "تويتر" يوم ١٦ مارس الجاري، ومن المتوقع أن يقوم عدد من نجوم الغناء بتنفيذ نفس الفكرة خلال الفترة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. بروفة وتجهيزات تامر عاشور قبل ساعات من حفله في جدة

صور.. تامر عاشور يتألق في أضخم حفلات جدة

تامر عاشور يحيي 3 حفلات في شهر فبراير

تامر عاشور في أول حفل لايف بدون جمهور: أنا متعقم.. فيديو

بسبب تامر عاشور.. تعرف علي طلب جمهور عمرو دياب من الهضبة

حفل تامر عاشور يتجاوز المليون مشاهد

ترشيحاتنا

بعد الاستهزاء بملابسه.. شريف مدكور ينفعل على أحد متابعيه.. تفاصيل

لحظة هروب مصاب بـ فيروس كورونا من مستشفى إيراني.. شاهد

تحذير لصغار السن.. علامة صغيرة تشير إنك مصاب بـ فيروس كورونا

تسبب التسمم فورًا.. عادات في الطبخ يجب التوقف فورًا عن اتباعها

بعد وفاته بـ كورونا.. تعرف على وصية الطبيب المصري أحمد اللواح

تحذير هام من الأرصاد بخصوص الطقس .. اعرف التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيعة تلامس الروح .. ولاية الحمراء بـ سلطنة عمان الملاذ الآمن بعيدا عن ضجيج كورونا

بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.. 10 صور تكشف عن المطربة المصابة

بمكياج جذاب.. أسما شريف منير تستعرض جمالها