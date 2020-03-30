AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نجلاء بدر تطمئن جمهورها بـ فيديو على إنستجرام

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:27 ص
صدى البلد
Advertisements
اسماء الحسيني
نشرت الفنانة نجلاء بدر، فيديو جديد على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يدعو للتفاؤل والطمأنينة في ظل الوضع الحالى الذى يمر به العالم وما نتج عنه اكتئاب للكثيرين. 

وتفاعل عدد كبير من متابعيها معها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي :

الخوف عذاب وحيرة وسهر طول الليالي وانا عشت سنين طويلة وكان ده حالى 

انتي بجد عظيمة والفيديو ده جامد 

كلام في وقته حبيبتي ربنا يعديها على خير 


كما قدمت الفنانة نجلاء بدر مجموعة من النصائح لمتابعيها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
View this post on Instagram

😍😍😍😍

A post shared by Naglaa Badr (@naglaabadr_official) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زعلان أوي.. ياسر جلال يشعل السوشيال ميديا.. فيديو

النوم سلطان.. نجلاء بدر وإنجى علي تثيران الجدل على إنستجرام

بـ مكياج صارخ.. منى ممدوح تستعرض جمالها عبر إنستجرام

أحلى سيفا في الدنيا.. نجلاء بدر تهنئ يسرا بعيد ميلادها

أحلى سيفا فى الدنيا.. نجلاء بدر تهنئ يسرا بعيد ميلادها

نفسي الربيع يبدأ.. سوسن بدر تعلق على حالة الجو

ترشيحاتنا

الحمد لله.. وزيرة الصحة تطمئن المواطنين بشأن تطورات فيروس كورونا في مصر

من خرج من داره.. الأمير هاري وزوجته ميجان في ورطة بسبب ترامب

شاهد.. دعاء شيخ الأزهر لرفع بلاء فيروس كورونا.. أفضل 73 كلمة ترددها في الكرب

تحذير لصغار السن.. علامة صغيرة تشير إنك مصاب بـ فيروس كورونا

تفاصيل وفاة أول طبيب بـ فيروس كورونا داخل مستشفى العزل

اتحاد البنوك المصرية: قرار المركزى سيعاد النظر به خلال 15 يومًا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدره التريند.. طريقة تحضير بسكويت الـ 10 دقائق

الكوب السحري لتقوية المناعة

الكافيه في البيت.. طريقة عمل الموكا الساخنة