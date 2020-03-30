نجلاء بدر تطمئن جمهورها بـ فيديو على إنستجرام

نشرت الفنانة نجلاء بدر، فيديو جديد على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يدعو للتفاؤل والطمأنينة في ظل الوضع الحالى الذى يمر به العالم وما نتج عنه اكتئاب للكثيرين.





وتفاعل عدد كبير من متابعيها معها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي :





الخوف عذاب وحيرة وسهر طول الليالي وانا عشت سنين طويلة وكان ده حالى





انتي بجد عظيمة والفيديو ده جامد





كلام في وقته حبيبتي ربنا يعديها على خير









كما قدمت الفنانة نجلاء بدر مجموعة من النصائح لمتابعيها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام للوقاية من فيروس كورونا المستجد.