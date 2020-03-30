أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الحضري.. شروط أحمد فتحي للتجديد في الأهلي



نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار الهامة على المستوى الرياضي على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، نرصده لكم فيما يلي:

ردّ مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات عصام الحضري المسيئة عن النادي.





كشف الإعلامي محمد فاروق، عن أن إدارة النادي الأهلي استقرت على بديل رمضان صبحي، لاعب الفريق، في حالة عدم النجاح في التعاقد معه بصفة نهائية وفشل المفاوضات مع نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي.





- كشف عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش، أن ما يتردد عن عقده جلسات مع مسؤولي الزمالك أو التوقيع على عقود انتقاله للفريق جعلت "الخطيب" يغضب منه.





أكدت تقارير صحفية صباح اليوم الإثنين، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قد توصل لاتفاق مع رابطة "البريميرليج" لاستكمال منافسات الدوري هذا الموسم.





يعقد أحمد فتحي، قائد فريق الأهلي والظهير الأيسر، في الفريق جلسة اليوم الاثنين، مع لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء لحسم الموقف النهائي من تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.