استمرار الحرب على كورونا في العالم.. وسباق دولي على إنتاج لقاح للفيروس.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المحلي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراءها أكثر من 220 ألف فحص مخبري في الدولة للكشف عن المصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19»، بالتعاون مع مختلف الجهات الصحية في الدولة، وفي إطار الجهود الحكومية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار في الدولة، والحد من انتشار الفيروس.





ومن مصر، توفي أول طبيب مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مصر، بعد عزله بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.





فيما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حاليا بمستشفيات العزل والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، المعنية بالتعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد.





ومن السعودية، قررت تقديم موعد حظر التجول في جدة، فيما ظهرت إصابات جديدة في عدد من الدول العربية. وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه تقرر تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداء من الساعة الثالثة مساء بداية من أمس، وقال إنه تقرر أيضًا تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة، ما عدا الفئات المستثناة في قرار منع التجول.





وفي الأردن، أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، عن تمديد تعليق العمل في جميع الهيئات العامة والوزارات لمدة أسبوعين إضافيين حتى 15 أبريل.





ومن الجزائر، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 511 وتسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.





ودوليا، ذكرت صحيفة أساهي اليوم الاثنين أن اليابان ستوسع حظر الدخول ليشمل الوافدين من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية ومعظم أوروبا، وذلك في ظل الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا.





كما قال الأمير هاري وزوجته ميجان في بيان إنهما ليس لديهما أي خطط لمطالبة الحكومة الأمريكية بالمساعدة في تحمل التكاليف الأمنية، وذلك ردا على تغريدة للرئيس دونالد ترامب قال فيها إن الولايات المتحدة لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية لهما.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، استهدف الجيش الوطني الليبي مخازن ذخيرة وتمركزات لميليشيات حكومة الوفاق في محور عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس،جاء ذلك غداة مقتل عدد من قياداته البارزة في قصف شنته طائرة تركية مسيرة، خلال معارك مع ميليشيات الوفاق، بضواحي مدينة سرت، غربي البلاد.





ومن العراق، سلمت قوات التحالف الدولي، أمس الأحد، قاعدة «كي وان» في مدينة كركوك، إلى القوات العراقية، فيما كشف مصدر أمني عراقي، أن «القوات الأمريكية بصدد الانسحاب من قواعد التاجي، وبسماية، في أطراف بغداد، والقصور الرئاسية بالموصل.





فيما أكدت كوريا الجنوبية واليابان، أن بيونج يانج، أطلقت للمرة الرابعة خلال هذا الشهر، قذائف يرجح أنها صواريخ بالستية سقطت في بحر اليابان، بينما تنشغل الأسرة الدولية بمكافحة فيروس كورونا.





كما بدأت منظمة الصحة العالمية، تجربة كبيرة، في النرويج، لتقييم علاج واعد ضد فيروس كورونا المستجد، حيث سيجرب العقار لأول مرة بإشراف أطباء وأخصائيين من النرويج والعالم على مريض نرويجي، فيما دخل العلماء حول العالم في سباق مع الزمن لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد الذي بات يهدد ملايين البشر. وتشير التوقعات إلى أن اللقاح لن يكون جاهزًا للاستخدام قبل نحو سنة على الأقل، ولكن النتائج الأولية يمكن أن تكون في بداية مايو المقبل.





ومن صحيفة الاتحاد، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إنه لا يستبعد إمكانية أن تتخذ بلاده إجراءات أكثر صرامة في حالة تفاقم جائحة فيروس كورونا في البلاد.





كما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنّه سيبقى في الحجر حاليًّا على الرّغم من تعافي زوجته من إصابتها بفيروس كورونا المستجدّ.