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أخبار العالم

رغم شفاء زوجته.. رئيس وزراء كندا في الحجر الصحي

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:48 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، على بقائه في الحجر المنزلي، على الرغم من شفاء زوجته من فيروس كورونا، لحين التأكد من عدم إصابته بشكل كامل. 

وقال ترودو خلال مؤتمر صحفي: "يجب أن أواصل البقاء في الحجر" للتأكّد من عدم الإصابة بالفيروس". 

وأضاف: "نحن نتمكن من التنسيق والقيام بالعمل الضروري" من أجل حسن سير عمل الحكومة الكندية، مشدّدًا على أنه يتّبع توصيات الاختصاصيين في مجال الصحة ويُطبق قواعد يطلب من مواطنيه أيضًا الالتزام بها". 

وكانت زوجة رئيس الوزراء الكندي، أعلنت شفائها بشكل كامل من فيروس كورونا المستجد. 

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