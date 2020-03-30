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سيارات

مرسيدس تكسف عن سيارة مصفحة بـ 11 مليون جنيه.. تعرف عليها

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:48 ص
مرسيدس تكسف عن سيارة
مرسيدس تكسف عن سيارة مصفحة بـ 11 مليون جنيه.. تعرف عليها
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قسم السيارات
أزاحت شركة مرسيدس بنز الألمانية العريقة عن أحدث سيارة مصفحة والتى تشبه الوحش تمامًا لما تأتى به من تعزيزات، وهى نسخة مصفحة فارهة وفخمة من سيارتها الشهيرة G63 Armored.

وجاء الوحش الألمانى الجديد بأقصى حماية ممكنة لدرجة أن السيارة تصمد أمام القذائف النارية والقنابل اليدوية، ومن ناحية أخرى توفر تجربة في غاية الفخامة حيث اللون الأسود الذى يغطى جسد السيارة المصنوع من الكربون.

ويبدأ سعر وحش مرسيدس  من 700 ألف دولار أمريكي ما يعادل 11 مليون جنيه مصري، وهى تأتى بنسختين الأولي بقوة 700 حصان مع عزم 950 نيوتن/متر، أما الثانية مزودة بقوة 800 حصان مع عزم 1050 نيوتن/متر.

ولم تقتصر ميزات الأمان على ذلك فقط، بل جاءت السيارة بإتصال داخلي في حالة الطوارئ، بالإضافة لصافرات إنذار ونظام إطفاء حريق، مع أقنعة تنفس فى حالة التعرض لأى هجوم.

جدير بالذكر أن الشركة المشرفة على تعديل وحش مرسيدس لم تكشف بعد عن ميعاد طرح نسخة السيارة المعدودة فى الأسواق حتى الآن.
مرسيدس تكسف عن سيارة مصفحة بـ 11 مليون جنيه.. تعرف عليها
مرسيدس تكسف عن سيارة مصفحة بـ 11 مليون جنيه.. تعرف عليها
مرسيدس تكسف عن سيارة مصفحة بـ 11 مليون جنيه.. تعرف عليها
مرسيدس تكسف عن سيارة مصفحة بـ 11 مليون جنيه.. تعرف عليها
مرسيدس تكسف عن سيارة مصفحة بـ 11 مليون جنيه.. تعرف عليها
مرسيدس تكسف عن سيارة مصفحة بـ 11 مليون جنيه.. تعرف عليها
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