حمادة صدقي: كنا نحتاج إلى محمد صلاح مع منتخب مصر في جيل المعلم

أوضح حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، أن جيل منتخب مصر تحت قيادة المدرب حسن شحاتة، كان يفتقد اسم وقدرات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.





وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "صلاح كان ظاهر بشكل لافت مع المقاولون منذ وقت مبكر والجميع كان يتوقع منه الكثير".





وأضاف: "كنا في منتخب مصر ننتظر بطولة كأس العالم للشباب عام 2011 لرؤية بعض اللاعبين ومنهم محمد صلاح لينضموا للمنتخب في عهد حسن شحاتة، لكن الأمور لم تسر بشكل جيد لحدوث الثورة وقتها".





واختتم، أن محمد صلاح لو تواجد في جيل حسن شحاتة بالتأكيد كان سيكون إضافة قوية، لافتا ألى أن مستواه كان لافتا للنظر عن باقي جيل في تلك الفترة.