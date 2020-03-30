بسبب التجنيس .. محمد إيهاب يعلن عن غضبه

أعرب محمد إيهاب، بطل مصر في رفع الأثقال،عن استيائه بسبب بعض الشائعات التي تلاحقه، حول قبوله التجنيس واللعب باسم دولة أخرى.

وقال إيهاب في تصريحات تليفزيونية، الإثنين، إنه سافر إلي الولايات المتحدة وألمانيا للتأهيل والاستعداد للمشاركة في أولمبياد طوكيو قبل تأجيلها، وليس من أجل التجنيس.

وأضاف أنه سافر للتأهيل والإعداد خارجيا، بسبب توقف الدعم المالي، نظرا لتجميد لعبة رفع الأثقال في مصر بسبب أزمة المنشطات.

وأوضح أن الألعاب الفردية في مصر مظلومة إعلاميا، ولا تحصل على التقدير المادي والمعنوي.

وأكد أن معاملة ودعم أبطال اللعبات الفردية أصبح أفضل من الماضي، ولكن قد تتأخر مكافآتهم لشهور طويلة .

وواصل "المقابل المادي لهؤلاء الأبطال يكون كبيرا في حالة تحقيق إنجاز أوليمبي، على عكس البطولات الأخرى والتي قد تتأخر مكافآتها لوقت طويل".