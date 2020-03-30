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محافظات

الوادي الجديد خالية من كورونا.. ومناشدات من الصحة بالتزام المنازل

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:28 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد في تصريح لـ"صدى البلد"، إن المحافظة خالية حتى الآن من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد.


وناشد محروس  المواطنين بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامتهم وسلامة ذويهم، والبقاء في المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.


وأكد محروس، أن مديرية الصحة بالتنسيق مع المديريات الأخرى تواصل عمليات تعقيم المدن والقرى والمؤسسات الحكومية والمدارس والمساجد، وذلك ضمن خطة الوقاية من فيروس كورونا، كما يتم تنظيم حملات مستمرة على الصيدليات للتأكد من توافر المنتجات الطبية والأدوية وعدم احتكارها.


ولفت محروس، إلى استمرار الدفع بالفرق الطبية للتواجد على البوابات والأكمنة الرئيسية للمحافظة لفحص المواطنين  الوافدين الي المحافظه .


كانت المحافظة أعلنت عن خطة الرش الوقائي والتطهير للمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية وكذلك القرى والشوارع الفرعية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، من خلال المتخصصين في أعمال الرش الوقائي بالتعاون ما بين الطب البيطري والصحة والوحدات المحلية والقطاع الزراعي في الفترات التي تخلو بها الشوارع من المواطنين.

لمواجهة كورونا.. تعقيم إجباري وكشف طبي للوافدين إلى الوادي الجديد

 

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