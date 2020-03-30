قفزة في عدد وفيات كورونا بأيرلندا خلال يوم واحد

قفزت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في أيرلندا بنحو الثلث في يوم واحد مع عشر حالات وفاة أخرى ليصل العدد الإجمالي إلى 46.





هناك الآن 2.615 حالة مؤكدة في البلاد بعد زيادة يومية قدرها 200 حسب ما أفادت به السلطات الأيرلندية.





وكان ثمانية من الضحايا الجدد من الذكور واثنتان من الإناث. ووقعت ست حالات وفاة في شرق البلاد وثلاثة في الشمال الغربي وواحدة في الجنوب.





ويعزى هذا الارتفاع إلى وضع البلاد تحت حظر شامل مع إصدار أوامر للناس بالبقاء في منازلهم للجميع باستثناء مجموعة محدودة ذات ظروف محددة حتى 12 أبريل.





وأبلغت السلطات عن الإحصاءات الجديدة بعد ساعات من الإعلان عن أن أحد فنادق ومركز المؤتمرات في دبلن سيكون الأول من سلسلة من مراكز فيروسات التاجية الجديدة للعزل والرعاية التنحية.



