AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قفزة في عدد وفيات كورونا بأيرلندا خلال يوم واحد

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:14 ص
كورونا في ايرلندا
كورونا في ايرلندا
Advertisements
على صالح
قفزت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في أيرلندا بنحو الثلث في يوم واحد مع عشر حالات وفاة أخرى ليصل العدد الإجمالي إلى 46.

هناك الآن 2.615 حالة مؤكدة في البلاد بعد زيادة يومية قدرها 200 حسب ما أفادت به السلطات الأيرلندية. 

وكان ثمانية من الضحايا الجدد من الذكور واثنتان من الإناث. ووقعت ست حالات وفاة في شرق البلاد وثلاثة في الشمال الغربي وواحدة في الجنوب.

ويعزى هذا الارتفاع إلى وضع البلاد تحت حظر شامل مع إصدار أوامر للناس بالبقاء في منازلهم للجميع باستثناء مجموعة محدودة ذات ظروف محددة حتى 12 أبريل.

وأبلغت السلطات عن الإحصاءات الجديدة بعد ساعات من الإعلان عن أن أحد فنادق ومركز المؤتمرات في دبلن سيكون الأول من سلسلة من مراكز فيروسات التاجية الجديدة للعزل والرعاية التنحية.

وتعد المراكز الجديدة جزءًا من تكثيف الاستعدادات عبر قطاع الرعاية الصحية في أيرلندا للزيادة المتوقعة في الحالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين: 1524 حالة وفاة وأكثر من 66 ألف إصابة بفيروس كورونا الجديد

بعد وفاة 1524 شخصا.. الصين: يمكن السيطرة على تفشي فيروس كورونا.. فيديو

تجربة فريدة.. وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير أيرلندا التعاون المشترك

أيرلندا تعلن ازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا

أيرلندا تلغي الاحتفالات السنوية بعيد القديس باتريك بسبب كورونا

سكان دبلن يحاربون العزل المنزلي.. فيديو

ترشيحاتنا

بسبب أزمة كورونا.. شاب مصري في إيطاليا يضرب مثالاً في الجدعنة.. صور

الزمالك لمك بعد ما رفضوك فى الأهلي.. محمد صلاح يفتح النار على الحضري

أهم الأخبار ليلاً | انخفاض أسعار البنزين بمصر في هذا التوقيت.. وفاة أول طبيب مصري بـ فيروس كورونا.. وزير التعليم يكشف تفاصيل الامتحانات

بعد تصدره التريند.. طريقة تحضير بسكويت الـ 10 دقائق

مرتضى منصور: الزمالك طرد عصام الحضري بعد ما بكى من أجل ارتداء القميص الأبيض

بعد وفاته بـ كورونا.. تعرف على وصية الطبيب المصري أحمد اللواح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيعة تلامس الروح .. ولاية الحمراء بـ سلطنة عمان الملاذ الآمن بعيدا عن ضجيج كورونا

بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.. 10 صور تكشف عن المطربة المصابة

بمكياج جذاب.. أسما شريف منير تستعرض جمالها