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أخبار العالم

كارثة في سوريا.. هروب سجناء داعش في الحسكة "تفاصيل"

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:12 ص
هروب سجناء داعش في
هروب سجناء داعش في الحسكة
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دعاء أبوهشيمة
أفاد المتحدث الإعلامي باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، بأن عددا من السجناء التابعين لتنظيم داعش الإرهابي في الحسكة، قد تمكنوا من الهروب، اليوم الاثنين.

وقال بالي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الاثنين: "إرهابيو داعش يسيطرون على الطابق الأرضي بشكل كامل في سجن الحسكة، هدموا الجدران الداخلية وحطموا الأبواب".

وأضاف: "نجح البعض منهم بالهروب و جاري البحث عنهم.. بينما قوات مكافحة الإرهاب تتعامل مع الوضع لإعادة السيطرة على الطابق الأرضي في السجن و إعادة الهدوء للسجن عموما".

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، قال مأمور سجن جويران في شمال شرق سوريا إن بعض سجناء داعش هربوا بـ "اختراق جدار"، مشيرًا إلى أن "الوضع لا يزال مستمرًا".

 ونقلت "سي إن إن" عن شهود العيان قولهم إنه "يستطيع سماع السجناء وهم يهتفون"؛ ولكن لم يتضح بعد، عدد أعضاء داعش الهاربين أو هوياتهم، فيما تتم إدارة هذا السجن من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وبدورها، تقوم قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بـ"مراقبة جوية" على المنطقة التي يتواجد فيها هذا السجن في شمال شرق سوريا؛ حسبما أكد مصدر عسكري أمريكي مسؤول.
كارثة في سوريا.. هروب سجناء داعش في الحسكة "تفاصيل"
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