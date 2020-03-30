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للنهوض بالمنظومة الصحية.. أمين صندوق نقابة الأطباء يطالب بتفعيل قانون المسئولية الطبية وتحسين بيئة العمل بتوفير التجهيزات بالمستشفيات والمستهلكات ورفع قيمة بدل العدوى لـ 3 آلاف جنيه

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:30 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد غالي
الدكتور محمد عبد الحميد:
= يجب رفع البدلات والحوافز والكادر الذي يرفع أساسي المرتب
= المقابل المادي ضعيف ولا يجب ألا يقتصر فقط على بدل العدوى
= يجب الاهتمام بتدريب وتعليم الأطباء وتحمل جهة العمل لـ مصروفات الدراسات العليا
= ضرورة تحسين بيئة العمل من حيث التجهيزات بالمستشفيات وتوفير المستهلكات وحماية الفريق الطبي

قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إنه يجب تحسين أوضاع الأطباء بصفة عامة، مضيفًا أن المقابل المادي ضعيف، ولا يجب ألا يقتصر فقط على بدل العدوى المكون من 19 جنيهًا، مطالبا برفعه من 2000 إلي 3 آلاف جنيه حسب طبيعة العمل.

وطالب أمين الصندوق، في تصريحات لـ "صدي البلد"، بضرورة رفع البدلات والحوافز والكادر الذي يرفع أساسي المرتب، وتحسين بيئة العمل من حيث التجهيزات بالمستشفيات، وتوفير المستهلكات، وحماية الفريق الطبي.

كما شدد أمين الصندوق، على أهمية الاهتمام بتدريب وتعليم الأطباء، وتحمل جهة العمل لـ مصروفات الدراسات العليا، وذلك طبقا لقانون 14 لسنة 2014 ورغم مرور 6 سنوات على صدوره لم ينفذ.

وأضاف عبدالحميد، أنه يجب تفعيل قانون المسئولية الطبية الموجود فى البرلمان أكثر من 3 سنوات، بالإضافة إلى قانون العقوبات، مشيرًا إلى ضرورة استمرار الإعلام فى تصدير نفس الصورة الحالية للأطباء وليس مثل السابق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي،قد أعلن خلال اجتماعه،عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه  الرئيس السيسي في هذا الإطار بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

كما وجه الرئيس بصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حاليًا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.
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