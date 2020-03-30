حملة المحبة.. فريق كشافة إيبارشية دشنا ينظم حملة لتعقيم المساجد والكنائس

نظم فريق كشافة بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس بايبارشية دشنا، في قنا، حملة لتطهير وتعقيم دور العبادة الإسلامية والمسيحية، بجانب المدارس المجاورة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال ملاك نعيم، قائد فريق الكشافة، إن الحملة ضمت 10 من الشباب والشابات الجامعيين وتستهدف تطهير وتعقيم دور العبادة القبطية والإسلامية بالمنطقة، بجانب عدد من المدارس والمنازل والمحلات والمؤسسات الحكومية.





وأضاف نعيم، بأن الحملة تأتى فى إطار المشاركة المجتمعية من جانب الكنيسة ومواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الحملة تسعى للخروج من نطاق المدينة إلى القرى عقب الانتهاء من مدينة دشنا.





وقال القس أباكير بقطر، مسئول الكشافة بالكاتدرائية، إن الحملة مبادرة طيبة من الشباب القبطى من أجل المشاركة فى مواجهة الفيروس وبدعم ذاتى منهم.

وأشار بقطر، إلى أن الكنيسة ليست بمعزل عن المجتمع بل هى فى قلب المجتمع وتبذل أقصى ما بوسعها للوقاية والحماية من الفيروس، مضيفًا بأن الكنيسة تصلى من أجل مصر والمسئولين والروساء وشعب مصر، وأن مصر فى يد الله.





وعبر الشيخ سعد إمام وخطيب مسجد النعمانى سعادته لتعاون وترابط المصريين جميعا فى الشدائد ومواجهة فيروس كورونا بحملات التعقيم مشيدا بروح المحبة والحماسة لدى الشباب والذى يسعى لخدمة وطنه وبلده فى محاولة لمساندة جهود الدولة فى السيطرة على فيروس كورونا موكدا أن مصر فى رباط ليوم الدين وستعبر الأزمة بإذن الله.

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