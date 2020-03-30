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ثقافة

مصطفى عبد الله عن الراحلة فوزية إبراهيم: واحدة من الأعمدة الرئيسية لـ "أخبار السينما"

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:37 ص
صدى البلد
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نعى الكاتب الصحفي مصطفى عبد الله رئيس تحرير جريدة "أخبار الأدب" الأسبق حماته الكاتبة الصحفية  فوزية إبراهيم المحررة السابقة بصفحة "أخبار السينما" بجريدة "الأخبار" والتي توفيت منذ أيام.


أوضح عبد الله ان الراحلة  كانت تعتبر واحدة من الأعمدة الرئيسية في صفحة "أخبار السينما" منذ أسسها الكاتب الصحفي الراحل أحمد صالح، و كانت واحدة من الصحفيات اللواتي قُدِّر لهن العمل مع الأخوين علي ومصطفى أمين، حيث التحقت بدار "أخبار اليوم" في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، واشتغلت محررة في القسم الخارجي بجريدة "الأخبار" عندما كان الكاتب الراحل منير نصيف مسئولًا عنه، ثم تنقلت بين أقسام الجريدة فكتبت الخبر الصحفي والتحقيق الصحفي وعملت في باب "أبو نضارة" مع الكاتب الراحل نبيل عصمت، إلى أن رست سفينتها على شاطئ السينما، في الملحق الأدبي والفني الذي كان يتناوب على الإشراف عليه الكاتبان الكبيران أنيس منصور ورشدي صالح، وبعد أن اختفى هذا الملحق عملت مع الناقد والسيناريست الراحل أحمد صالح محررة بصفحة "أخبار السينما" فكانت إحدى نجماتها اللواتي قدمن لقارئ "الأخبار" ما كان يدور في كواليس عالم السينما الساحر وتابعت أخبار نجومه وحاورتهم حول أحدث أعمالهم التي في طريقها إلى العرض على الشاشة الفضية في أوج مجدها.


وقد تزوجت الكاتبة الراحلة فوزية إبراهيم زميلها الراحل إسماعيل يونس الكاتب الصحفي المرموق الذي كان نائبًا لرئيس تحرير "الأخبار" ورئيسًا لقسم "التحقيقات" فيها.

والراحلة هي والدة الإعلامية والكاتبة منة الله سامي التي أصدرت سبع مجموعات قصصية .

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