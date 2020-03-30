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لا نهون ولا نهول.. مستشار الرئيس للشئون الصحية: أعداد الحالات بالكورونا مطمئنة جزئيا

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:54 ص
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن تلك الفترة ستمر بسلام برغم صعوبتها وكل الشعب المصري عليه دور كبير في تلك الازمة للحفاظ على السلامة العامة.


وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن كل مؤسسات الدول تعمل على متابعة التطورات بشأن فيروس كورونا والتعامل معها بكل الطرق والاليات العالمية وهذا يحدث بشكل يومي ولحظة بلحظة.


واشار الى انه يجب التعلم والأخذ في الاعتبار تجارب الدول الكبرى في التعامل مع هذا الفيروس واتباع الناجح منه وتجنب من لا يستطيع تجاوزها وتصحيح اخطائها في تعامل الدولة مع المرض، ووان كل مرحلة من مراحل انتشار المرض لها اجراءات معينة يتم اتخاذها، قائلًا: "كل ما الفترة الحرجة بتقرب بنعمل اجراءات اكثر عشان نحد من انتشار هذا المرض".


وأضاف:نطمئن المواطنين بأن الأعداد التي يتم التصريح بها هي الحالات الصحيحة التي تم التأكد من اصابتهم بالمرض وتعد تلك الاعداد مطمئنة جزئيًا بالنسبة للدول الاخرى، وكلما قل عدد الحالات كلما قلت المشاكل وبالتالي الحد من انتشار المرض.


واوضح ان في تلك الفترة معقبًا : "نحن لان نهون ولا نهول"، ولكن نشدد على الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والتي يجب ان يقوم بها المواطنون.

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