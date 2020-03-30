AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رشا مجدى تستعرض آخر مستجدات فيروس كورونا محليا ودوليا.. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:52 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
البهى عمرو
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا على الصعيدين المحلي والدولي، كما تناولت جهود الدولة المصرية في مكافحة انتشار الفيروس.

وأضافت رشا مجدى خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة "صدى البلد" أن وضع انتشار الفيروس داخل مصر يعد تحت السيطرة بفضل الجهود والإجراءات التي تتبعها الدولة، حيث إن الحكومة المصرية تتابع الأمر على مدار الساعة وتتخذ كل ما من شأنه حماية المواطنين.

وأشارت رشا مجدى إلى أن وضع انتشار الفيروس علي صعيد دول العالم يدعو للقلق، حيث تواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع بالتزامن مع سعي دول العالم لوقف تفشي المرض عبر تبني إجراءات احترازية مشددة.

وأوضحت رشا مجدى أن، وزارة الصحة والسكان، أعلنت ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة، وكشفت الوزارة عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى أمس، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

40 حالة سلبية.. الصحة تكشف أحدث إحصائية عن إصابات كورونا فى مصر

الصحة: إصابة 14 حالة جديدة بـ كورونا وشفاء 28

خرجوا من مستشفى العزل.. الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 102

الصحة: إصابة 38 مصريا وليبي الجنسية بـ فيروس كورونا

عبد المحسن سلامة: الدور المجتمعي مهم جدا لمواجهة فيروس كورونا

الصحة: تسجيل 40 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و 6 وفيات

ترشيحاتنا

فى ذكرى رحيل عبد الحليم حافظ.. 4 نساء أثرن فى حياة العندليب الأسمر

بريطانيا تتهم الصين بإخفاء الحجم الحقيقي لأزمة فيروس كورونا

غلطة صغيرة تتسبب في إصابة عائلة كاملة بـ فيروس كورونا.. تفاصيل بالفيديو

الزمالك لمك بعد ما رفضوك فى الأهلي.. محمد صلاح يفتح النار على الحضري

المقاولون العرب يستعين بـ محمد صلاح ضد الزمالك والأهلي

ليس بدل العدوى فقط.. مطالب الأطباء في زمن كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وبملابس كاجوال.. هنا الزاهد تخطف الأنظار برفقة زوجها

طبيعة تلامس الروح .. ولاية الحمراء بـ سلطنة عمان الملاذ الآمن بعيدا عن ضجيج كورونا

بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.. 10 صور تكشف عن المطربة المصابة