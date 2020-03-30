رشا مجدى تستعرض آخر مستجدات فيروس كورونا محليا ودوليا.. فيديو

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا على الصعيدين المحلي والدولي، كما تناولت جهود الدولة المصرية في مكافحة انتشار الفيروس.





وأضافت رشا مجدى خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة "صدى البلد" أن وضع انتشار الفيروس داخل مصر يعد تحت السيطرة بفضل الجهود والإجراءات التي تتبعها الدولة، حيث إن الحكومة المصرية تتابع الأمر على مدار الساعة وتتخذ كل ما من شأنه حماية المواطنين.





وأشارت رشا مجدى إلى أن وضع انتشار الفيروس علي صعيد دول العالم يدعو للقلق، حيث تواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع بالتزامن مع سعي دول العالم لوقف تفشي المرض عبر تبني إجراءات احترازية مشددة.





وأوضحت رشا مجدى أن، وزارة الصحة والسكان، أعلنت ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة، وكشفت الوزارة عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى أمس، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأشارت إلى أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.



