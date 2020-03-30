AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

موريتانيا تكشف بؤر تفشي كورونا في البلاد

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:02 ص
موريتانيا تكشف بؤر
موريتانيا تكشف بؤر تفشي كورونا في البلاد
Advertisements
قسم الخارجي
كشف وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، عن بؤر تفشي فيروس كورونا في البلاد؛ مشيرا إلى مدينتي نواكشوط وكيهيدي.

وقال مرزوك، في بيان له أمس الأحد، "إنه تم حصر الحركة والتنقل بالنسبة للمدينتين في نطاق محيطيهما الحضريين تفاديا لانتشار الفيروس بين السكان".

ووفقا لـ البيان فإن "حدود مدينة نواكشوط  تنتهي شرقا عند قرية "تيفيريت " وجنوبا عند نهاية قرية "اتويرجه"، وشمالا عند بلدة "اطويله" وفي الشمال الغربي على بعد 7 كيلومترات بعد دوار المطار.. أما حدود مدينة كيهيدي شرقا فتنتهي عند نقطة تفتيش الشرطة قرب المدرسة الوطنية للإرشاد الزراعي على طريق كيهيدي -سيليبابي، وغربا عند نهاية قرية سيلا، وفي الجنوب الشرقي عند محطة الضخ وفي الشمال على بعد 3 كيلومترات من نهاية المدينة شمالا من جهة أخرى".

وأشادت وزارتا الداخلية والدفاع بتجاوب المواطنين مع الإجراءات الاحترازية من الفيروس، مشددتين على، "أن يظل هذا التجاوب مقرونا بالمسؤولية التي تفرض إظهار الحقيقة بعيدا عن الشائعات".

وأعلنت السلطات الموريتانية، أمس الأحد، عن إجراءات طارئة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقررت حكومة موريتانيا إغلاق المحال التجارية باستثناء محلات بيع المواد الغذائية، ابتداء من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

وكانت موريتانيا قررت يوم السبت، منع التنقل بين الولايات البالغ عددها 13 ولاية، ابتداء من الأحد، واستثنت من ذلك الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع وبعثات المصالح الفنية الخاصة بالخدمات الأساسية. بحسب بيان وزارة الداخلية.

وسجلت موريتانيا 5 حالات إصابة بفيروس كورونا فقط، بعد تسجيل حالتي إصابة يوم السبت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب فيروس كورونا.. موريتانيا تقرر وقف جميع الرحلات الدولية

موريتانيا تفرض حظر التجوال لمكافحة كورونا

بسبب كورونا.. دولة عربية تنضم لقائمة بلدان تفرض حظر التجول

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في موريتانيا لـ ٥ حالات

هل تنتصر أفريقيا على كورونا.. دول القارة تطلق حزمة إجراءات جديدة اليوم

موريتانيا تعلن إجراءات طارئة لمواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

3 لقاحات روسية جديدة لعلاج فيروس كورونا

بعد الاستهزاء بملابسه.. شريف مدكور ينفعل على أحد متابعيه.. تفاصيل

فى عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف جمال سيلين ديون بعد الـ 50

احذر ترك زجاجة المياه في السيارة

أحدث مصابين قدما من دبي .. أثيوبيا تعلن آخر إحصائية لمصابي فيروس كورونا

سال دمه وضرسه اتخلع.. قصة ضرب عبد الحليم حافظ على وجهه فى ذكرى رحيله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكي suzuki تعلن تخفيض أسعارها اليوم في مصر .. صور

فى عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف جمال سيلين ديون بعد الـ 50

انتحار مريض سرطان عمره 66 عاما بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا