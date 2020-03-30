في ذكرى رحيله.. أسرة عبد الحليم حافظ تمنع الزيارات بسبب وباء كورونا

تحل اليوم ذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ، والذي كان رمزا للحب والرومانسية منذ أن بدأ أولى أغنياته وحتى الآن، حتى أصبحت أغانيه هي ملاذ العشاق وخيارهم الأول للتعبير عن حبهم.





ويحرص جمهوره من كل أنحاء الوطن على زيارة العندليب في منزله والذي يقع في الزمالك إلا أن الظروف الصعبة التي نمر بها منعتهم من ذلك.





وصرح محمد شبانة ابن شقيق العندليب عبد الحليم حافظ في تصريح لصدى البلد: نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها مصر والعالم، أعتذر لكل محبي العندليب من استقبال الضيوف نظرا لانتشار الكورونا وحظر التجول وصعوبة التنقل.





وتابع شبانة: أشعر بحالة من الغضب بسبب هذا القرار ولكني أخاف على أهلي وأصدقائي وكذلك الجمهور الذي يأتي من جميع الفئات والأعمار.





وأضاف: "أقوم بإجراء الحورات الصحفية والتقارير التلفزيونية للقنوات عن طريق الأون لاين أو واتس آب".





يذكر أن العندليب الأسمر، أصيب بتليف في الكبد سببه مرض البلهارسيا، وكان هذا التليف سببا في وفاته عام 1977م وكانت أول مرة عرف فيها العندليب الأسمر بهذا المرض عام 1956م عندما أصيب بأول نزيف في المعدة وكان وقتها مدعوًا على الإفطار بشهر رمضان لدى صديقه مصطفى العريف.





وتم عرض فيلم روائي بعنوان حليم في شهر يوليو تموز عام 2006 وسط دعاية ضخمة ومن إنتاج عماد الدين أديب وشريف عرفة وكان من إخراج شريف عرفة أيضًا، قام بدور البطولة فيه الممثل المصري المشهور أحمد زكي الذي توفى بعد إنجاز 90% من الفيلم، كما قام بدور عبد الحليم في مرحلة الشباب ولده الراحل هيثم أحمد زكي.